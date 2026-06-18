Роналду во время первого матча на ЧМ-26 установил два личных антирекорда

Для Роналду мундиаль стал шестым в карьере, также как и для аргентинца Лионеля Месси. При этом, португалец на текущем турнире может стать первым футболистом в истории, кто смог забить на шести чемпионатах мира. Он может обойти Месси, который забивал на пяти ЧМ, включая мундиаль 2026 года.