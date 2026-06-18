ФИФА назвала лучшего игрока матча между сборными Англии и Хорватии

Забитый пенальти для Кейна стал пятым на чемпионатах мира, он вышел на первое место в истории по данному показателю. Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах мира, забив 10 голов в 12 матчах и сравнявшись с Гари Линекером. Также он обошел португальского форварда Криштиану Роналду (8) по голам на мировых первенствах.