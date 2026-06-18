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ФИФА назвала лучшего игрока матча между сборными Англии и Хорватии

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Оформивший дубль нападающий сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Хорватии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: Reuters

В среду сборная Англии обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Кейн отметился двумя голами, один из которых был забит с пенальти.

Забитый пенальти для Кейна стал пятым на чемпионатах мира, он вышел на первое место в истории по данному показателю. Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах мира, забив 10 голов в 12 матчах и сравнявшись с Гари Линекером. Также он обошел португальского форварда Криштиану Роналду (8) по голам на мировых первенствах.

В следующем матче группы сборная Англии 23 июня сыграет против команды Ганы. Чемпионат мира завершится 19 июля.

Англия
4:2
Первый тайм: 2:2
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
17.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 70389 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Златко Далич
Голы
Англия
Гарри Кейн
12′
Гарри Кейн
(Деклан Райс)
42′
Джуд Беллингем
(Эллиот Андерсон)
47′
Маркус Рэшфорд
(Букайо Сака)
85′
Хорватия
Мартин Батурина
(Петар Сучич)
36′
Петар Муса
(Иван Перишич)
45+5′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
3
Нико О`Райли
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
8
Эллиот Андерсон
20
Нони Мадуэке
72′
17
Морган Роджерс
18
Энтони Гордон
72′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
79′
25
Джед Спенс
5
Джон Стоунс
87′
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
72′
11
Маркус Рэшфорд
Хорватия
1
Доминик Ливакович
6
Йосип Шутало
4
Йошко Гвардиол
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
17
Петар Сучич
22
Лука Вушкович
66′
20
Игор Матанович
26
Петар Муса
66′
24
Марко Пашалич
10
Лука Модрич
58′
8
Матео Ковачич
15
Марио Пашалич
78′
13
Никола Влашич
16
Мартин Батурина
78′
9
Андрей Крамарич
Статистика
Англия
Хорватия
Удары (всего)
22
10
Удары в створ
11
5
Угловые
8
2
Фолы
10
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти