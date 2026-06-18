Риоло: «Роналду — это обуза сборной Португалии на ЧМ-2026»

"Криштиану Роналду — это обуза. Португалия играла в составе из 10 игроков и одной стойки впереди. Разница между Месси и Роналду в том, что Лео знает, что ему уже не 20 лет, что ему почти 40 и его карьера приближается к концу. Он готовится соответствующим образом, а команда и тренер живут с этой реальностью, адаптируясь к нему и к тому, как он может внести лучший вклад в успехи команды.