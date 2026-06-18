Риоло: «Роналду — это обуза сборной Португалии на ЧМ-2026»

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:1).
"Криштиану Роналду — это обуза. Португалия играла в составе из 10 игроков и одной стойки впереди. Разница между Месси и Роналду в том, что Лео знает, что ему уже не 20 лет, что ему почти 40 и его карьера приближается к концу. Он готовится соответствующим образом, а команда и тренер живут с этой реальностью, адаптируясь к нему и к тому, как он может внести лучший вклад в успехи команды.
А Роналду — это тот, кто живет в своем собственном мире. Он думает, что ему все еще 25 лет, что он все еще играет за топ-клуб, что он не постарел и продолжает выступать на том же уровне. В результате они строят команду вокруг его слабостей", — приводит RMC Sport слова Риоло.
41-летний Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
Аргентина в 1-м туре ЧМ-2026 разгромила Алжир (3:0) благодаря хет-трику Лионеля Месси. 38-летний аргентинец сравнялся по голам на чемпионатах мира с рекордом Мирослава Клозе — у них по 16 мячей.
Во 2-м туре ЧМ-2026 португальцы сыграют с Узбекистаном. Матч пройдет 23 июня.
«Леопарды» из Конго перекусили Португалию и перекрыли кислород Роналду.
Роберто Мартинес
Себастьен Дезабр
Жоау Невеш
(Педру Нету)
6′
Йоан Висса
(Артур Масуаку)
45+5′
1
Диогу Кошта
20
Жоау Канселу
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
4
Томаш Араужу
90+2′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
25
Нуну Мендеш
72′
2
Нелсон Семеду
88′
10
Бернарду Силва
13′
46′
26
Франсишку Консейсау
18
Педру Нету
72′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
9
Гонсалу Рамуш
1
Лионель Мпаси-Нзау
4
Аксель Туанзебе
8
Самюэль Мутуссами
22
Шансель Мбемба
32′
3
Стив Капуади
20
Йоан Висса
2
Аарон Ван-Биссака
85′
24
Гедеон Калюлю
26
Артур Масуаку
74′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
57′
14
Ноа Садики
25
Эдо Кайембе
74′
18
Шарль Пикель
17
Седрик Бакамбю
85′
23
Симон Банза
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти