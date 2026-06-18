Головин назвал Месси величайшим игроком современности

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси является величайшим футболистом современности. Такое мнение ТАСС высказал российский игрок «Монако» Александр Голови.
Ранее ТАСС сообщал, что Месси оформил хет-трик в матче сборной Аргентины против команды Алжира (3:0) на групповом этапе чемпионата мира. На счету аргентинца теперь 16 голов на мировых первенствах, по этому показателю он сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который единолично занимал первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира.
«Три гола Месси? Величайший игрок современности, что тут еще сказать», — сказал Головин.
Чемпионат мира проходит в Мексике, США и Канаде.
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
17.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium
Главные тренеры
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
Алжир
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Статистика
Аргентина
Алжир
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
6
0
Угловые
2
2
Фолы
13
8
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти