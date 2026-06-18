Головин назвал Месси величайшим игроком современности

Ранее ТАСС сообщал, что Месси оформил хет-трик в матче сборной Аргентины против команды Алжира (3:0) на групповом этапе чемпионата мира. На счету аргентинца теперь 16 голов на мировых первенствах, по этому показателю он сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который единолично занимал первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира.