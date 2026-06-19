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Чудовищная травма Коне из Канады — страшно смотреть. Катар не играл, а грубил, и вдевятером получил 0:6

Яркая победа хозяев омрачена кошмарным эпизодом.

Источник: Reuters
Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа B, 19.06.2026, 1:00
Канада
6
Катар
0

Сборная Канады во втором туре группового этапа чемпионата мира без труда разгромила Катар — 6:0. Счет стал крупным уже в первом тайме: разгром обеспечили гол Кайла Ларина и дубль Джонатана Дэвида. Кроме того, на 33-й минуте Катар остался вдесятером: красную карточку за лишение соперника возможности забить получил Хомам Ахмед.

К перерыву исход игры уже был ясен, но канадцы продолжали активно атаковать, рассчитывая улучшить разницу голов перед очной встречей со Швейцарией. Однако на 51-й минуте в матче случилось страшное: защитник сборной Катара Ассим Мадибо, пытаясь отобрать мяч, нанес тяжелейшую травму Исмаэлю Коне. Упав на газон, полузащитник канадцев бросил взгляд на свою ногу и в ужасе схватился за лицо — она была неестественно вывернута, явный перелом.

Источник: Reuters

Игру тут же остановили. Партнеры Коне по сборной моментально подбежали к Мадибо и начали на него кричать, однако защитник и сам находился в шоке. Поняв, что сделал, он схватился за голову.

Источник: Reuters

Главный судья Кристиан Гарай сперва показал нарушителю правил желтую карточку, но, увидев последствия фола, поменял решение на красную.

Игра прервалась более чем на шесть минут. На поле быстро появилась реанимационная бригада. Ее и Коне обступили со всех сторону футболисты североамериканской команды, в том числе запасные. К счастью, Коне не потерял сознание. Когда он покидал поле на носилках, даже нашел в себе силы помахать рукой трибунам, которые выразили ему полноценную поддержку.

Источник: Reuters

Командам потребовалось время, чтобы прийти в себя после такого потрясения. Было видно, что некоторые игроки сборной Канады с трудом сдерживали слезы. Но все же после паузы игра продолжилась — и хозяева вновь начали забивать.

На 64-й минуте штрафной реализовал Натан Салиба — тут же схватил со скамейки футболку Коне и показал ее стадиону, таким образом отпраздновав гол вместе со своим пострадавшим партнером.

Источник: Reuters

Но на этом канадцы не остановились, а продолжили работать на разницу мячей. Тем более что катарцы еле сдерживали сопротивление. На 75-й минуте Мохаммед Аль-Маннаи забил в свои ворота, а в добавленное время Дэвид оформил хет-трик — второй на турнире после Лионеля Месси.

Источник: Reuters

6:0 — Канада впервые на чемпионатах мира одержала победу и почти гарантировала себе дебютный выход в плей-офф: теперь на ее счету четыре очка, как у Швейцарии. Но, увы, главным событием игры стал мрачный эпизод, так что полноценно порадоваться победе у североамериканцев не получается.

Автор: Гоша Чернов

Канада
6:0
Первый тайм: 3:0
Катар
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
19.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
BC Place, 52497 зрителей
Главные тренеры
Джесси Марш
Хулен Лопетеги
Голы
Канада
Кайл Ларин
16′
Джонатан Дэвид
29′
Джонатан Дэвид
45+3′
Натан Салиба
64′
Мохаммед Аль-Маннаи
75′
Джонатан Дэвид
(Натан Салиба)
90+2′
Составы команд
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
9
Кайл Ларин
17
Тейджон Бьюкенен
83′
23
Нико Сигур
20
Али Ахмед
71′
12
Тани Олувасейи
4
Люк Де Фужероль
71′
14
Джейкоб Шаффелберг
13
Дерек Корнелиус
9′
46′
15
Мойзе Бомбито
8
Исмаэль Коне
56′
25
Натан Салиба
Катар
1
Махмуд Абунада
13
Аюб Аль-Оуи
14
Хомам Ахмед
33′
4
Исса Лайе
23
Ассим Мадибо
51′
2
Педру Мигель
16
Буалем Хухи
5
Яссем Джабер Абдулсаллам
46′
20
Ахмед Фати
62′
87′
3
Лукас Мендес
15
Юсуф Абдурисак
40′
18
Султан Аль-Браке
8
Эдмилсон Жуниор
46′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
11
Акрам Афиф
59′
25
Аль-Хашми Аль-Хуссейн
Статистика
Канада
Катар
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
2
Удары (всего)
32
2
Удары в створ
10
0
Угловые
19
1
Фолы
9
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
Боковой судья
Хосе Ретамаль
(Чили)
Боковой судья
Мигель Роча
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти