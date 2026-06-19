Чудовищная травма Коне из Канады — страшно смотреть. Катар не играл, а грубил, и вдевятером получил 0:6

Игра прервалась более чем на шесть минут. На поле быстро появилась реанимационная бригада. Ее и Коне обступили со всех сторону футболисты североамериканской команды, в том числе запасные. К счастью, Коне не потерял сознание. Когда он покидал поле на носилках, даже нашел в себе силы помахать рукой трибунам, которые выразили ему полноценную поддержку.