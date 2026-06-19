Сборные Бразилии и Гаити проведут матч на ЧМ в ночь на субботу

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборных Бразилии и Гаити проведут матч группового этапа чемпионата мира 2026 года в ночь на 20 июня. Встреча пройдет в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) и начнется в 3:30 мск.
Команды проведут матч второго тура в группе С. В стартовых встречах на турнире бразильцы сыграли вничью с марокканцами (1:1), команда Гаити уступила шотландцам (0:1). Встречу обслужит испанский арбитр Алехандро Эрнандес. Матч сборных Марокко и Шотландии начнется в 1:00 мск.
Ранее ТАСС сообщал, что второй матч сборной Бразилии подряд пропустит лучший бомбардир в истории национальной команды Неймар. Он продолжает восстановление от травмы. Неймар не выступал за сборную Бразилии с 2023 года.
Чемпионат мира 2026 года проходит в Мексике, США и Канаде. В нем впервые принимают участие 48 команд.