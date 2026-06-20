Способны ли Нидерланды выиграть чемпионат мира?

Сборная Нидерландов без малейших вопросов входит в список грандов мирового футбола. По общему количеству «Золотых мячей» (7) страна уступает только Франции и Аргентине, то есть одному Лео Месси. Национальная команда один раз выигрывала Евро и еще четырежды забирала бронзовые медали. В составе всегда полно суперзвезд, а ожидания болельщиков стабильно держатся на высочайшем уровне. Целей, кроме попытки запрыгнуть на пьедестал любого турнира, не бывает.
С чемпионатами мира у голландцев неоднозначные взаимоотношения. Если коротко: это с громадным запасом лучшая сборная среди тех, кто никогда не завоевывал золото. Поколение Йохана Кройфа проиграло два финала подряд в 1970-х. В ЮАР 16 лет назад к титулу помешал прикоснуться неудачный выход один на один Арьена Роббена в решающей встрече с Испанией, а четыре года спустя «Оранжевые» лишь по пенальти вылетели от Аргентины и заняли третье место.
К слову, о таких поражениях. Знаете, когда Нидерланды в последний раз проигрывали матч чемпионата мира в основное время? 20 лет назад. 25 июня 2006 года команда Марко ван Бастена напоролась на Португалию в ⅛ финала и получила 0:1. Тот вечер запомнился в основном четырьмя удалениями от российского арбитра Валентина Иванова — голландцы дважды оставались в большинстве, но так и не сравняли счет после гола Манише на 23-й минуте.
С тех пор — строго овертаймы или серии пенальти. А групповой этап сборная традиционно проходит без особых проблем. Если, правда, попадает на турнир — в России в 2018-м ее, например, не было. Вот и на текущем ЧМ в Америке пока ноль поражений в двух стартовых турах. Команда Кумана произвела приятное впечатление еще в ничейном матче с Японией (2:2), а разгром крепких шведов вовсе заставил задуматься о самых светлых перспективах.
Голландцы — атакующие, резвые и, что важнее всего для желания за ними наблюдать, дающие играть оппоненту. Даже при счете 3:0 не появлялось уверенности, что скандинавы прямо обречены. Это стало ясно уже потом — на самом деле со столь мощными Нидерландами у Швеции изначально отсутствовали шансы на успех. Задний ум во всей красе. И теперь хочется поразмышлять: а насколько реально, что трофей достанется Роналду Куману?
Статистический портал Opta прямо сейчас котирует «Оранжевых» десятыми фаворитами турнира — ниже США и Норвегии. Кажется, здесь есть недооценка. Во-первых, у голландцев предельно сильный состав, седьмой по стоимости на нынешнем ЧМ. Стартовое трио в полузащите вообще на зависть практически кому угодно — Гравенберх, де Йонг и Рейндерс формируют идеальное созидающе-контролирующее сочетание под идеи тренера.
Оборона — тоже мечта. Опытный мастерюга ван Дейк обладает грандиозными лидерскими данными и, похоже, не собирается ронять планку эффективности на поле. Рядом на скорости под 40 километров в час бегает ван де Вен. Дюмфрис раздает ассисты нападающим, а ван Хекке составляет Вирджилу компанию в топ-10 игроков всего чемпионата по числу точных передач. Эти две линии действительно претендуют на звание лучших на планете по совокупности качеств.
Не стоит забывать и о немецком экономисте Йоахиме Клементе, который верно предсказал трех предыдущих чемпионов мира и предрек Нидерландам триумф в Штатах. Если думаете, что это глупость и бред — не спешите. Ровно с такими же мыслями Клемент начинал давать прогнозы в 2014 году, отталкиваясь от математической модели. Он планировал доказать, что подобным образом футбол не просчитать. В итоге доказал обратное, причем самому себе.
Согласно результатам подсчетов Йоахима, голландцы должны выйти из группы с первой строчки, а затем поочередно разобраться с Марокко, Канадой, Францией, Испанией и Португалией. Правда, у него и Турция с Катаром обозначены участниками плей-офф, поэтому слепо опираться на систему Клемента, конечно, не нужно. Но в какой-то степени ее точность доказана. Три раза — это уже, как известно, закономерность.
Как бы ни сложилось дальше, Нидерланды фантастически стартовали. И организовали, наверное, ярчайшую победу первых недель ЧМ, учитывая еще и уровень соперника. Титул команда, может, и не возьмет, но пошуметь обязана. Причин для внезапного провала пока не видно абсолютно.
Роналд Куман
Грэм Поттер
Брайан Бробби
(Коди Гакпо)
5′
Брайан Бробби
(Дензел Дюмфрис)
17′
Коди Гакпо
(Дензел Дюмфрис)
47′
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
54′
Крисенсио Саммервилл
(Мемфис Депай)
89′
Энтони Эланга
(Александер Исак)
59′
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
8
Райан Гравенберх
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
14
Тиджани Рейндерс
59′
16
Гус Тил
21
Френки де Йонг
59′
20
Тен Копмейнерс
19
Брайан Бробби
72′
10
Мемфис Депай
18
Дониэлл Мален
46′
24
Крисенсио Саммервилл
11
Коди Гакпо
90′
17
Ноа Ланг
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
17
Виктор Дьекереш
9
Александер Исак
21
Александр Бернхардссон
55′
7
Лукас Бергвалль
80′
5
Габриэль Гудмундссон
53′
90′
25
Эллиот Строуд
16
Йеспер Чельстрем
55′
22
Бесфорт Зенели
10
Беньямин Нюгрен
55′
11
Энтони Эланга
18
Ясин Айяри
75′
79′
26
Таха Али
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
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