Способны ли Нидерланды выиграть чемпионат мира?

С чемпионатами мира у голландцев неоднозначные взаимоотношения. Если коротко: это с громадным запасом лучшая сборная среди тех, кто никогда не завоевывал золото. Поколение Йохана Кройфа проиграло два финала подряд в 1970-х. В ЮАР 16 лет назад к титулу помешал прикоснуться неудачный выход один на один Арьена Роббена в решающей встрече с Испанией, а четыре года спустя «Оранжевые» лишь по пенальти вылетели от Аргентины и заняли третье место.