В Аргентине открыли самую высокую в мире статую, посвященную Месси

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Аргентине прошла церемония открытия самой высокой статуи, посвященной восьмикратному обладателю «Золотого мяча» и чемпиону мира по футболу Лионелю Месси, сообщает телеканал a24.com.
Статуя высотой в 26 метров была открыта в городе Кутраль-Ко в провинции Неукен. Месси изображен в форме сборной Аргентины с вытянутой вверх правой рукой, он находится на коленях. Между его коленями располагается трофей чемпионата мира.
Проект был реализован местным художником Альдо Бероисой, который вместе с группой помощников из числа рабочих и жителей города посвятил созданию скульптуры около года.
Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси и португалец Криштиану Роналду являются единственными футболистами, которые принимали участие в шести чемпионатах мира.