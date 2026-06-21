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В Аргентине открыли самую высокую в мире статую, посвященную Месси

В Аргентине открыли самую высокую статую Месси высотой в 26 метров.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Аргентине прошла церемония открытия самой высокой статуи, посвященной восьмикратному обладателю «Золотого мяча» и чемпиону мира по футболу Лионелю Месси, сообщает телеканал a24.com.

Статуя высотой в 26 метров была открыта в городе Кутраль-Ко в провинции Неукен. Месси изображен в форме сборной Аргентины с вытянутой вверх правой рукой, он находится на коленях. Между его коленями располагается трофей чемпионата мира.

Проект был реализован местным художником Альдо Бероисой, который вместе с группой помощников из числа рабочих и жителей города посвятил созданию скульптуры около года.

Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси и португалец Криштиану Роналду являются единственными футболистами, которые принимали участие в шести чемпионатах мира.

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