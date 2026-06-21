В Аргентине открыли самую высокую в мире статую, посвященную Месси

Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси и португалец Криштиану Роналду являются единственными футболистами, которые принимали участие в шести чемпионатах мира.