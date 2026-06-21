Экс-тренер «Спартака»: «Некорректно называть Месси лучшим футболистом в истории»

Напомним, что в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года Месси сделал хет-трик в матче Аргентина — Алжир (3:0). Благодаря этому аргентинец сравнялся с рекордсменом по количеству голов на чемпионатах мира — Мирославом Клозе, бывшим нападающим сборной Германии. Оба забили по 16 мячей.
"Никто не сомневался в мастерстве Месси. Все скептики — это ерунда. Он все еще выглядит неплохо, а три мячи Алжиру только подтверждают это. Месси остается Месси всегда. Да, может скорость не та, но со скоростью принимаемых решений все в порядке. Думаю, Месси, Роналду и Мбаппе будут блистать на этом чемпионате мира. Но это только первый матч, поэтому хет-трик — это еще не возможная заявка на лучшего игрока турнира. Месси просто в очередной раз доказал уровень мастерства.
Некорректно называть Месси лучшим футболистом в истории футбола. Да, он был лучшим в свое время, как такими были и Пеле, и Марадона. Сейчас наступает время молодых — Мбаппе, Олисе и компании. У каждой эпохи свои фигуры. Но лучший в истории — нет. Слишком категорично. Надо уважать тех, кто был до, кто будет после«, — приводит слова Ледяхова “Советский спорт”.
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти