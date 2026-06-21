Экс-тренер «Спартака»: «Некорректно называть Месси лучшим футболистом в истории»

"Никто не сомневался в мастерстве Месси. Все скептики — это ерунда. Он все еще выглядит неплохо, а три мячи Алжиру только подтверждают это. Месси остается Месси всегда. Да, может скорость не та, но со скоростью принимаемых решений все в порядке. Думаю, Месси, Роналду и Мбаппе будут блистать на этом чемпионате мира. Но это только первый матч, поэтому хет-трик — это еще не возможная заявка на лучшего игрока турнира. Месси просто в очередной раз доказал уровень мастерства.