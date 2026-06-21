Рейс считает важным включение Энрике и Сантоса в состав бразильцев на ЧМ

«Прежде всего очень рад за Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, это очень важно для российского чемпионата, что [тренер бразильцев] Карло Анчелотти следит за РПЛ и вызывает игроков в сборную. Конечно, я бы сам хотел очень попасть в сборную, буду усердно работать и стараться, — сказал Рейс. — Оба игрока сильные, индивидуально одаренные. Я уверен, что Луис Энрике даже при выходе на замену помогает команде».