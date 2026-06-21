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Рейс считает важным включение Энрике и Сантоса в состав бразильцев на ЧМ

Футболист ЦСКА отметил, что он тоже очень хочет попасть в национальную команду.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Участие футболистов петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в матчах сборной Бразилии на чемпионате мира очень важно для Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал бразильский защитник ЦСКА Матеус Рейс.

Сантос провел за сборную Бразилии два матча на турнире против марокканцев (1:1) и команды Гаити (3:0), Энрике принял участие только в первой игре, выйдя на замену во втором тайме. В ночь на 25 июня бразильцы сыграют против шотландцев.

«Прежде всего очень рад за Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, это очень важно для российского чемпионата, что [тренер бразильцев] Карло Анчелотти следит за РПЛ и вызывает игроков в сборную. Конечно, я бы сам хотел очень попасть в сборную, буду усердно работать и стараться, — сказал Рейс. — Оба игрока сильные, индивидуально одаренные. Я уверен, что Луис Энрике даже при выходе на замену помогает команде».

Неймар пропустил первые два матча сборной Бразилии на чемпионате мира из-за травмы. Позднее главный тренер команды Карло Анчелотти сообщил, что нападающий сможет сыграть в заключительной встрече группового этапа против шотландцев.

«Неймар — очень важный игрок для сборной Бразилии. Считаю, что было важно, чтобы он поехал на чемпионат мира, даже не полностью готовый. Надеюсь, что он как можно быстрее вернется в состав и поможет победить команде», — отметил Рейс.

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