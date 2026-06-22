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Лукаку: «Голкипер Ирана отбил все, что летело в их ворота. Мы очень разочарованы»

Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку подвел итоги ничейного матча с Ираном (0:0) во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Getty Images

"Разочарование большое, да. Нам нужно разобрать, что пошло не так, потому что моментов у нас было достаточно, но мы не забили.

Думаю, в некоторых ключевых эпизодах мы играем слишком эмоционально. В таких ситуациях нужно быть более хладнокровным. У тебя есть план — значит, нужно доверять этому плану и отодвинуть эмоции в сторону.

Бейранванда признали лучшим игроком матча? Да, их голкипер отбил все, что летело в их ворота, так что он это заслужил.

Моя форма? Я рад за себя, но разочарование [из-за результата] сейчас сильнее. Фокусируемся на следующем матче", — приводит слова Лукаку Nieuwsblad.

Бельгия
0:0
Первый тайм: 0:0
Иран
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
21.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
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Кевин Де Брейне
87′
26
Матиас Фернандес-Пардо
9
Ромелу Лукаку
3′
73′
3
Артур Теат
23
Николас Раскин
58′
14
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Иран
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Алиреза Бейранванд
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти