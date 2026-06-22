Зобнин рассказал, какие события его удивили на ЧМ-2026

«Все хорошо, отдохнули, чуть переключились, готовы к новому циклу работы. Не сказал бы, что отпуск короткий, успел соскучиться по команде и игрокам, летал в Турцию, — сказал Зобнин. — Так как матчи чемпионата мира ночью, полный ни один не посмотрел, за результатами слежу, посматриваю обзоры».