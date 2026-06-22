Зобнин рассказал, какие события его удивили на ЧМ-2026

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Хет-трик аргентинца Лионеля Месси и ничейный результат матча сборных Бельгии и Ирана (0:0) удивили на старте чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал полузащитник московского «Спартака», участник чемпионата мира 2018 года в составе сборной России Роман Зобнин.
Футболисты «Спартака» в понедельник вышли из отпуска и прошли тестирование в Национальном центре спортивной медицины ФМБА России. Чемпионат мира проходит в Мексике, США и Канаде. Месси забил три гола в первом матче на турнире с командой Алжира (3:0).
«Все хорошо, отдохнули, чуть переключились, готовы к новому циклу работы. Не сказал бы, что отпуск короткий, успел соскучиться по команде и игрокам, летал в Турцию, — сказал Зобнин. — Так как матчи чемпионата мира ночью, полный ни один не посмотрел, за результатами слежу, посматриваю обзоры».
«Что удивило? Вчера Бельгия не выиграла у Ирана, из положительного — Лионель Месси забил три мяча. По мне, прошлый формат был интереснее, команды были высокого уровня. Сейчас тоже интересно, атмосфера, стадионы, но команды некоторые слабоваты», — добавил он.
Чемпионат мира завершится 19 июля. В нем впервые принимают участие 48 команд.
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти