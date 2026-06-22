Колдун из Ганы заявил, что остановит Кейна перед матчем с Англией на ЧМ-2026

«Я работаю над Харри Кейном. Ранее я уже показал, на что способен, поэтому знаю, что нужно сделать, чтобы остановить его. Я очень известен своими предсказаниями. Я не желаю ему серьезной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане», — сказал Бонсам Daily Star.