«В 94-м в США мы были командой туристов: у нас тренировка, а все по магазинам поехали». Мостовой — о ЧМ-2026

— Еще до турнира говорил, что он будет отличаться. Первый раз в истории три страны-хозяйки, первый раз 48 команд, поэтому сюрпризы были ожидаемы. Но чтобы их было так много в начале — я о таком даже не думал. Ничьи, фавориты не выигрывают… Турки вообще вылетели уже! Хотя по игре они были лучше и Австралии, и Парагвая. Вот вам и футбол. Это не наука, ничего тут не спрогнозируешь.