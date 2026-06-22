«В 94-м в США мы были командой туристов: у нас тренировка, а все по магазинам поехали». Мостовой — о ЧМ-2026

Критику чемпионата мира слышу только у нас, в Испании ее нет
— Какие у вас первые впечатления от чемпионата мира-2026?
— Еще до турнира говорил, что он будет отличаться. Первый раз в истории три страны-хозяйки, первый раз 48 команд, поэтому сюрпризы были ожидаемы. Но чтобы их было так много в начале — я о таком даже не думал. Ничьи, фавориты не выигрывают… Турки вообще вылетели уже! Хотя по игре они были лучше и Австралии, и Парагвая. Вот вам и футбол. Это не наука, ничего тут не спрогнозируешь.
Пока что мне нравится чемпионат мира. Я многие игры смотрю, вижу, как болельщики радуются, какое у всех настроение. Что не получается увидеть в прямом эфире — отсматриваю в записи. В общем, погружен!
— Как относитесь к критике турнира?
— В России ее много: мол, много слабых команд, они создают ненужные матчи, никто их не смотрит. Знаете, разговоры об этом я слышу только у нас. В Европе это не обсуждают. Общаюсь с испанской прессой — там такого нет. Да, сам не знаю, как Кюрасао попало на турнир. Но смотрите: команды, которые занимают 60−70−80-е места в рейтинге ФИФА, отняли очки у Португалии, Испании. Что еще надо?
— На ваш взгляд, кто фаворит?
— Остаюсь при своем мнении, которое давал перед стартом. Аргентина, Бразилия, Испания, Португалия, Франция — именно эти страны будут в финальных стадиях. Приятно видеть и наших ребят из РПЛ в составах команд. В Бразилии Дуглас Сантос в основе, а Луис Энрике выходил в первой игре на замену. Дуглас сыграл уверенно, да и защитников вряд ли кто-то будет менять, если уж совсем не напортачат. У Энрике посложнее ситуация: атакующих меняют часто, да и скамейка большая.
— Как вам судейство?
— Слышал эти разговоры — мол, мало чем отличается от нашего, что не ставят пенальти за очевидные фолы, как в игре Франции с Сенегалом, когда Мбаппе ударили по ноге. Но пока, если честно, серьезных ляпов не было. Серьезных ошибок нет. В нашем же чемпионате — в каждом туре по две-три.
Роналду в 41 год бегает так, как другим и не снилось
— В Португалии разгорается скандал на фоне взаимоотношений между Криштиану Роналду и молодыми игроками. Как вы на все это смотрите?
— Мне совершенно не нравятся эти разговоры про Роналду. Как только футболист достигает возраста, когда надо заканчивать, и у него случается осечка — сразу вся критика на него. А другие-то что? Им по 25−30 лет, они тоже были на поле.
Роналду 20 лет тащил вас, забивал, все делал. Вы выигрывали благодаря ему. А сейчас на него обрушились? Так вы должны на молодых обрушиться [с критикой], которым по 25 лет! У него тысяча голов, в 41 он выходит и бегает так, как другим не снилось. То же самое было с Месси три года назад. Вы что, издеваетесь? Роналду и Месси заслужили, чтобы их целовали во все места.
Я смотрел первый матч Португалии против ДР Конго. К середине тайма счет был 1:0, владение — 75 процентов. Все кричали: «Какая команда, как здорово!» На перерыв ушли при 1:1 — и начали критиковать. А где вы были до гола Конго? Тройка Невеш — Бруну — Витинья не может довести мяч до своего нападающего… Роналду просто может повернуться и сказать: «Ребят, вы дадите мне мяч или нет?» Один забил 10 голов, второй — 15, а Роналду — тысячу!
— На месте тренера Португалии как бы действовали вы в ситуации с Роналду?
— Это дилемма: выпускать или не выпускать. Но это уже они сами решат. У Анчелотти в первом матче не получилось — так он убрал одного нападающего, поставил другого, и все пошло. Здесь то же самое.
— Есть ли кто-то из тренеров, за кем вы следите пристально на турнире?
— Есть общепризнанные мастера, а есть те, кто работает в зонах риска. Но самое главное, что я для себя понял за долгие годы в футболе: любой тренер, прошедший эту жизнь, отталкивается исключительно от игроков, которые у него собраны в конкретный момент. Что бы я ни говорил, что бы ни делал, на поле все равно будут решать футболисты. Это аксиома.
Возьмите сборную Туниса. Проиграли один матч — и тренера уволили. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Мне стало интересно, полез в историю федерации футбола Туниса — там такой бардак, это уже не первый случай. Лямуши, кстати, бывший футболист, я с ним как-то пересекался на поле. И уволили его не из-за одного поражения. По такой логике надо было бы убирать тренеров Испании, Португалии, да и еще из других команд. Разве так можно?
— А как оцените работу Дика Адвоката в Кюрасао? Гол Германии, ничья с Эквадором…
— После матча с Германией видел мнения, что Адвокат плохой тренер. Писали всякое про разгромный счет. Да что вы, ребята? Нельзя делать такие выводы! Если бы Нагельсманн был на скамейке Кюрасао, что-то изменилось бы? Да им бы 10 мячей накидали, и все. Тренер может проиграть, но это не делает его плохим. Вспомните, сколько раз великие специалисты терпели неудачи. Все зависит от обстоятельств.
Тренер отпускал нас с тренировки, а сам оказывался в соседнем магазине
— Есть ли желание сейчас оказаться в США? Может, посетить какие-то матчи?
— Конечно. Но сейчас это очень сложно, два дня дороги, да и стоит серьезных денег. Хорошо помню, как мы приехали на чемпионат мира-1994 в США. Это было нечто! Мы впервые летели в Америку, и для нас это была фантастика. В 1991-м мы стали чемпионами Европы среди молодежи, и нас человек семь сразу взяли в основу сборной. Лобановский нас подтянул. Когда узнали, что едем в США, эмоции зашкаливали.
— Тогда к футболу в США было еще меньше внимания?
— Америка тогда жила другими видами спорта, футбол был где-то на третьем-четвертом месте. Но стадионы были полные, болельщики — огонь! А вот вокруг не было той праздничной атмосферы, как в Европе. Мы прилетали, играли и уезжали на базу.
Но таких магазинов, как там, у нас же не было… А небоскребы — я такого никогда не видел! Поднимал голову, видел высоченные здания и думал: «Это что? Такого не бывает!» Конечно, удавалось и погулять, посмотреть город, но все же почти все время мы проводили на базе.
— Успели что-то посмотреть?
— Я еще и по магазинам успел поездить. Нам тогда платили наличными, всегда долларами. У меня в карманах куча денег была. Мы с Игорем Корнеевым взяли машину в аренду и поехали в магазин в Сан-Франциско. Прекрасно помню, что купил черную куртку из натуральной кожи. Тогда это было модно. Счастливые вернулись!
— Вы как-то говорили, что тогда приехала команда туристов на турнир.
— Сборная России в США-1994 была такой. У меня тренировка, а я в магазин поехал! Тренер не ругался, сказал: «Ладно, ничего, я тоже с вами. В следующий раз». Бывало еще, что отпускал в магазин, а потом оказывался рядом, в другом бутике. Мы на базе жили под Сан-Франциско. Там очень красиво! По клубам не ходили, только по магазинам. Такое время было…
Микеле Антонов, Артем Бухаев