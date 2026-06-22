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Месси побил рекорд по голам в истории чемпионатов мира

Лионель Месси побил рекорд, принадлежавший Мирославу Клозе (16 голов с 2014 года). На счету аргентинца теперь 17 мячей.

Источник: Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче против команды Австрии во втором матче чемпионата мира. Игра проходит в Арлингтоне (штат Техас, США).

Для 38-летнего Месси это 17-й гол в карьере на мировых первенствах, он превзошел достижение немца Мирослава Клозе (16).

Приблизиться к этому достижению также может француз Килиан Мбаппе, у которого на турнирах уже 14 забитых мячей.

В первом матче мундиаля 38-летний Месси также установил несколько рекордов. В матче против Алжира форвард оформил хет-трик, благодаря чему стал самым возрастным игроком, забившим как минимум два мяча в одном матче турнира.

В том же туре Месси установил рекорд по системе «гол + пас», набрав 24 очка (16 голов + 8 передач). Он опередил по этому показателю немцев Клозе и Герда Мюллера (по 19 очков), а также бразильца Роналдо (19 очков).

В следующем матче 28 июня Аргентина сыграет с дебютантом чемпионата мира Иорданией.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом. В 2022 году команда в финале обыграла Францию по пенальти (3:3, пенальти — 4:2).

Месси — самый титулованный футболист мира, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира.

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