«Роналду должен стоять на коленях»: мир коронует Месси в честь рекорда

«Капитан, лицо и лидер сборной. Он не реализовал пенальти, после чего Аргентина была повергнута в шок, а австрийские фанаты ликовали, когда их команда взяла игру под свой контроль и создала угрозу у чужих ворот. Но затем аргентинцы вздохнули с облегчением: Лео разогнал атаку, сместившись в центр и дойдя до штрафной, ее продолжил Медина, выполнивший передачу в штрафную, после чего Месси ударом левой ногой с лета забил и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Этот гол принес Аргентине спокойствие, а фанаты запели песню “Мучачос”. В концовке матча аргентинцы были вынуждены обороняться, а австрийцы не использовали несколько моментов. Но у Аргентины есть Месси. Игрок, которому скоро исполнится 39 лет, способен забивать даже в добавленное время. Исключительный талант. Живая легенда футбола. Совет: за какую бы команду вы ни болели, давайте не перестанем наслаждаться его игрой», — выразили мнение журналисты ESPN.