Игру Франции и Ирака на ЧМ-2026 прервали

Игра проходит в Филадельфии на стадионе «Линкольн Филд», команды отыграли целиком первый тайм, но не смогли вовремя выйти на вторую половину игры из-за проходящей в окрестностях арены грозы. Согласно протоколу ФИФА на ЧМ-2026, в данном случае матч прерывается минимум на полчаса до возобновления подходящей погоды.