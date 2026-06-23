Аршавин — о судействе на ЧМ: «Работа арбитров чуть ли не эталонная. Нашим стоит брать пример»

— Все говорят, что Месси нужно было показывать красную карточку, но во время игры я вообще этого не заметил. Момент с Мбаппе не видел. Но впечатления от судейства у меня хорошие. В одном из матчей сборной Парагвая арбитр махал руками всю игру, как дирижер. Казалось, судит немного по-колхозному. Он дал красную карточку Альмирону за эпизод, по которому еще никого прежде не удаляли (Мигель Альмирон в ходе потасовки со сборной Турции высказался в адрес Мерта Мюльдюра с прикрытым рукой ртом. — Прим. «СЭ»). Но все по правилам.