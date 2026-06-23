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Кейн обогнал Бекхэма по количеству матчей за сборную Англии по футболу

Игра с командой Ганы стала для нападающего 116-й за национальную команду.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Гарри Кейн обогнал Дэвида Бекхэма по количеству матчей за сборную Англии по футболу и вошел в тройку лучших игроков по этому показателю.

Форвард вышел в стартовом составе на матч второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Ганы. Для Кейна эта игра стала 116-й за национальную команду. Больше встреч провели только Уэйн Руни (120) и Питер Шилтон (125).

Кейну 32 года. С августа 2023 года он выступает за германскую «Баварию», до этого играл за английский «Тоттенхэм». Нападающий с 81 голом является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира 2018 года в России Кейн 6 раз поразил ворота соперников, став лучшим по этому показателю на том турнире.

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