Хусанов расплакался после разгрома от Португалии на ЧМ-2026

В следующем матче на турнире сборная Португалии сыграет с национальной командой Колумбии, а Узбекистан встретится со сборной ДР Конго. По итогам двух туров португальцы набрали четыре очка и возглавляют турнирную таблицу группы K. Узбекистанцы располагаются на последнем, четвертом месте, не имея очков в активе.