Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Англия
0
:
Гана
0
Все коэффициенты
П1
1.44
X
3.85
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026
24.06
Панама
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.80
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026
24.06
Колумбия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
5
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Алжир
2
П1
X
П2

Хусанов расплакался после разгрома от Португалии на ЧМ-2026

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов не смог сдержать слез после крупного поражения от национальной команды Португалии во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Источник: Metaratings.ru

В игре, прошедшей в Хьюстоне (США), португальцы забили пять безответных мячей.

После финального свистка расстроенного 22-летнего футболиста узбекистанской команды утешал полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва. Игроки хорошо знакомы друг с другом по совместным выступлениям за английский «Манчестер Сити».

В следующем матче на турнире сборная Португалии сыграет с национальной командой Колумбии, а Узбекистан встретится со сборной ДР Конго. По итогам двух туров португальцы набрали четыре очка и возглавляют турнирную таблицу группы K. Узбекистанцы располагаются на последнем, четвертом месте, не имея очков в активе.

Португалия
5:0
Первый тайм: 3:0
Узбекистан
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
23.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
Узбекистан
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Статистика
Португалия
Узбекистан
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
9
2
Угловые
3
2
Фолы
14
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти