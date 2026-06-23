Комментатор Казанский объяснил, за счет чего Португалия смогла с разгромным счетом обыграть Узбекистан

"Да и странно было бы надеяться. Даже немного блаженно. Разные футбольные галактики — узбеки и португальцы. Дело Каннаваро сейчас — сильно приготовиться к демократическим конголезцам. А не вот это вот все. Да, самый красивый из отмененных голов чемпионата теперь точно — узбекский. Вот и все, что можно взять из игры. Португальцы прекрасно понимали, что надо без прелюдий сразу все сделать и дрейфовать в сторону матчей на вылет. Результат тут вторичен. Пять или четыре— неважно. Важно, что Португалия все-таки приехала на чемпионат. Первая игра была просто провальной репетицией.
Ну и Он! Десять матчей на Евро и Мире не забивал. За это время, пока у Роналду пересохло, вечный соперник 11 штук накидал. С Конго вышло по старой памяти. Первая игра вся в моменте, когда Криштиану сам ударил, а не пропустил мяч на точный удар Бруно. Сегодня и Он приехал. Ура, товарищи! Причем, как мне кажется, гол Мендеша со штрафного надо ему записывать. Своими шагами и выдохом «Номер 7» взял на себя внимание всего мира. Какие уж тут игроки сборной Узбекистана….
Да и какой блестящий несостоявшийся гол с розыгрыша уже во втором тайме. Шесть чемпионатов мира забивает Роналду. Величие. Легенда, а не миф. А нам — наслаждение каждый день от минут Месси и Криштиану. В этой линейке уже и Мбаппе, надо быть справедливым к новому герою игры. Португальцы привезли очень интересные шаблоны и заготовки на длинный путь. Это здорово", — написал Казанский в своих социальных сетях.
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти