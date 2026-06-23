Комментатор Казанский объяснил, за счет чего Португалия смогла с разгромным счетом обыграть Узбекистан

"Да и странно было бы надеяться. Даже немного блаженно. Разные футбольные галактики — узбеки и португальцы. Дело Каннаваро сейчас — сильно приготовиться к демократическим конголезцам. А не вот это вот все. Да, самый красивый из отмененных голов чемпионата теперь точно — узбекский. Вот и все, что можно взять из игры. Португальцы прекрасно понимали, что надо без прелюдий сразу все сделать и дрейфовать в сторону матчей на вылет. Результат тут вторичен. Пять или четыре— неважно. Важно, что Португалия все-таки приехала на чемпионат. Первая игра была просто провальной репетицией.