Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Англия
0
:
Гана
0
Все коэффициенты
П1
1.44
X
3.85
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026
24.06
Панама
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.80
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026
24.06
Колумбия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
5
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Алжир
2
П1
X
П2

Комментатор Казанский объяснил, за счет чего Португалия смогла с разгромным счетом обыграть Узбекистан

Спортивный комментатор Денис Казанский подвел итоги матча 2-го тура группы K ЧМ-2026 между сборными Португалии и Узбекистана (5:0).

Источник: РИА "Новости"

"Да и странно было бы надеяться. Даже немного блаженно. Разные футбольные галактики — узбеки и португальцы. Дело Каннаваро сейчас — сильно приготовиться к демократическим конголезцам. А не вот это вот все. Да, самый красивый из отмененных голов чемпионата теперь точно — узбекский. Вот и все, что можно взять из игры. Португальцы прекрасно понимали, что надо без прелюдий сразу все сделать и дрейфовать в сторону матчей на вылет. Результат тут вторичен. Пять или четыре— неважно. Важно, что Португалия все-таки приехала на чемпионат. Первая игра была просто провальной репетицией.

Ну и Он! Десять матчей на Евро и Мире не забивал. За это время, пока у Роналду пересохло, вечный соперник 11 штук накидал. С Конго вышло по старой памяти. Первая игра вся в моменте, когда Криштиану сам ударил, а не пропустил мяч на точный удар Бруно. Сегодня и Он приехал. Ура, товарищи! Причем, как мне кажется, гол Мендеша со штрафного надо ему записывать. Своими шагами и выдохом «Номер 7» взял на себя внимание всего мира. Какие уж тут игроки сборной Узбекистана….

Да и какой блестящий несостоявшийся гол с розыгрыша уже во втором тайме. Шесть чемпионатов мира забивает Роналду. Величие. Легенда, а не миф. А нам — наслаждение каждый день от минут Месси и Криштиану. В этой линейке уже и Мбаппе, надо быть справедливым к новому герою игры. Португальцы привезли очень интересные шаблоны и заготовки на длинный путь. Это здорово", — написал Казанский в своих социальных сетях.

Португалия
5:0
Первый тайм: 3:0
Узбекистан
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
23.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
Узбекистан
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Статистика
Португалия
Узбекистан
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
9
2
Угловые
3
2
Фолы
14
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти