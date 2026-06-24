Англия и Гана сыграли вничью на ЧМ-2026

После этой игры у Англии и Ганы по четыре очка. В группе L также выступают команды Хорватии и Панамы, которые после первого тура очков не имеют. Эти команды проведут свой матч в рамках второго тура 24 июня, стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск.