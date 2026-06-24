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Англия и Гана сыграли вничью на ЧМ-2026

Сборные Англии и Ганы сыграли вничью (0:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Источник: AP 2024

Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который прошел в Фоксборо (штат Массачусетс, США).

Для капитана сборной Англии Гарри Кейна эта игра стала 116-й за национальную команду. Он обогнал Дэвида Бекхэма по количеству матчей за сборную и вошел в тройку лидеров. Больше встреч провели только Уэйн Руни (120) и Питер Шилтон (125).

Полузащитник англичан Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом, сыгравшим 50 матчей за сборную Англии. В возрасте 22 лет и 359 дней Джуд стал самым молодым футболистом, достигшим этой отметки, побив рекорд Уэйна Руни (23 года и 159 дней).

В стартовом составе сборной Ганы вышел полузащитник Томас Парти. Он пропустил первую встречу с командой Панамы (1:0) из-за отказа властей Канады в выдаче визы.

Ранее команды ни разу не встречались на чемпионатах мира. Единственное очное противостояние сборных состоялось в 2011 году в рамках товарищеского матча, который завершился вничью 1:1.

Эта ничья стала для англичан первой на турнире (в первом туре обыграли Хорватию 4:2). Сборная Ганы также впервые сыграла вничью турнире после победы над Панамой (1:0) в первом туре.

После этой игры у Англии и Ганы по четыре очка. В группе L также выступают команды Хорватии и Панамы, которые после первого тура очков не имеют. Эти команды проведут свой матч в рамках второго тура 24 июня, стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск.

В заключительном туре 28 июня англичане (00:00 мск) сыграют с Панамой. Гана в тот же день встретится с Хорватией.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля.

Англия
0:0
Первый тайм: 0:0
Гана
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
23.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
4
Деклан Райс
Гана
16
Бенджамин Асаре
26
Марвен Сенайя
14
Гидеон Менса
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
5
Томас Партей
9
Джордан Айю
19
Иньяки Уильямс
11
Антуан Семеньо
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти