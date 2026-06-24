Англия и Гана сыграли вничью на ЧМ-2026

Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который прошел в Фоксборо (штат Массачусетс, США).
Для капитана сборной Англии Гарри Кейна эта игра стала 116-й за национальную команду. Он обогнал Дэвида Бекхэма по количеству матчей за сборную и вошел в тройку лидеров. Больше встреч провели только Уэйн Руни (120) и Питер Шилтон (125).
Полузащитник англичан Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом, сыгравшим 50 матчей за сборную Англии. В возрасте 22 лет и 359 дней Джуд стал самым молодым футболистом, достигшим этой отметки, побив рекорд Уэйна Руни (23 года и 159 дней).
В стартовом составе сборной Ганы вышел полузащитник Томас Парти. Он пропустил первую встречу с командой Панамы (1:0) из-за отказа властей Канады в выдаче визы.
Ранее команды ни разу не встречались на чемпионатах мира. Единственное очное противостояние сборных состоялось в 2011 году в рамках товарищеского матча, который завершился вничью 1:1.
Эта ничья стала для англичан первой на турнире (в первом туре обыграли Хорватию 4:2). Сборная Ганы также впервые сыграла вничью турнире после победы над Панамой (1:0) в первом туре.
После этой игры у Англии и Ганы по четыре очка. В группе L также выступают команды Хорватии и Панамы, которые после первого тура очков не имеют. Эти команды проведут свой матч в рамках второго тура 24 июня, стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск.
В заключительном туре 28 июня англичане (00:00 мск) сыграют с Панамой. Гана в тот же день встретится с Хорватией.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля.
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
4
Деклан Райс
16
Бенджамин Асаре
26
Марвен Сенайя
14
Гидеон Менса
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
5
Томас Партей
9
Джордан Айю
19
Иньяки Уильямс
11
Антуан Семеньо
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
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- Капитан команды
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