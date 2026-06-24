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Беллингема назвали лучшим игроком матча сборных Англии и Ганы

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ганы, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: AP 2024

Во вторник сборные Англии и Ганы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче группы L, который прошел в Бостоне. Беллингем вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

Беллингему 22 года, он выступает за мадридский «Реал» с 2023 года. По данным Opta, полузащитник стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 50 матчей за сборную Англии.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Англия
0:0
Первый тайм: 0:0
Гана
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
23.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
4
Деклан Райс
Гана
16
Бенджамин Асаре
26
Марвен Сенайя
14
Гидеон Менса
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
5
Томас Партей
9
Джордан Айю
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Иньяки Уильямс
11
Антуан Семеньо
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Джонас Аджети
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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