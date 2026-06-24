Беллингема назвали лучшим игроком матча сборных Англии и Ганы

Во вторник сборные Англии и Ганы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче группы L, который прошел в Бостоне. Беллингем вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.
Беллингему 22 года, он выступает за мадридский «Реал» с 2023 года. По данным Opta, полузащитник стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 50 матчей за сборную Англии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
23.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
4
Деклан Райс
Гана
16
Бенджамин Асаре
26
Марвен Сенайя
14
Гидеон Менса
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
5
Томас Партей
9
Джордан Айю
19
Иньяки Уильямс
11
Антуан Семеньо
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти