Черчесов: «Работа Адвоката вызывает восхищение. Он делает вещи, которые мало кому под силу»

«Дик свою работу делает великолепно, держит марку. Чувствуется, что Кюрасао входит в состав Королевства Нидерландов, король с королевой даже заходили в раздевалку. Видно, что футболисты обучены, знают голландскую манеру игры. Адвокат в России работал, мы его все знаем, я с ним не раз общался, так что поздравляю через “СЭ”! Дик уже 20 раз говорил, что заканчивает карьеру. Если чемпионат мира действительно последний его турнир, то нужно завершить его на хорошей ноте. Хотя уже можно сказать, что результат работы Адвоката вызывает у меня восхищение. Он делает вещи, которые мало кому под силу», — сказал Черчесов «СЭ».