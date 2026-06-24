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Джеко провел 150-й матч за сборную. Это 3-й результат для игроков из стран бывшей Югославии

24 июня сборная Боснии и Герцеговины играет против Катара в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Sport24

В стартовом составе сборной Боснии и Герцеговины вышел 40-летний нападающий Эдин Джеко. Матч стал для него 150-м за национальную команду. Он стал третьим в списке игроков из стран бывшей Югославии с наибольшим числом матчей за сборную.

Впереди только хорваты Лука Модрич (200 матчей) и Иван Перишич (158). Джеко опережает всех остальных, подтверждая свой статус легенды боснийского футбола. Эдин дебютировал за сборную в 2007 году и с тех пор остается ее важной частью.

Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Босния и Герцеговина
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