Джеко провел 150-й матч за сборную. Это 3-й результат для игроков из стран бывшей Югославии

В стартовом составе сборной Боснии и Герцеговины вышел 40-летний нападающий Эдин Джеко. Матч стал для него 150-м за национальную команду. Он стал третьим в списке игроков из стран бывшей Югославии с наибольшим числом матчей за сборную.
Впереди только хорваты Лука Модрич (200 матчей) и Иван Перишич (158). Джеко опережает всех остальных, подтверждая свой статус легенды боснийского футбола. Эдин дебютировал за сборную в 2007 году и с тех пор остается ее важной частью.
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше