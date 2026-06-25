Сборная Катара проиграла боснийцам и покидает чемпионат

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сборная Боснии и Герцеговины обыграла команду Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы В прошла в Сиэттле и завершилась со счетом 3:1 в пользу боснийцев, у которых голами отметились Керим Алайбегович (29-я минута) и Эрмин Махмич (80). В составе сборной Катара отличился Хасан Аль-Хаидос (42), а на 34-й минуте мяч в собственные ворота после удара Эдина Джеко срезал защитник азиатской команды Султан Аль-Брейк.
Джеко провел 150-й матч за сборную Боснии и Герцеговины, что является рекордным показателем. Также 40-летний нападающий лидирует в списке лучших бомбардиров национальной команды (73 гола).
Сборная Боснии и Герцеговины набрала 4 очка и заняла третье место в группе В, оставшись позади команд Швейцарии (7 очков) и Канады (4). Катарцы с 1 баллом завершили участие в турнире.
Сыграют ли боснийцы в плей-офф, станет известно позднее. Для попадания в 1/16 финала им нужно будет остаться в восьмерке лучших сборных среди 12 команд, которые займут в своих группах третьи места.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
Сергей Барбарез
Хулен Лопетеги
Керим Алайбегович
(Иван Башич)
29′
Махмуд Абунада
34′
Эрмин Махмич
(Деннис Хаджикадунич)
80′
Хасан Аль-Хайдос
(Эдмилсон Жуниор)
42′
1
Никола Василь
5
Сеад Колашинац
20
Эсмир Байрактаревич
21
Степан Раделич
13
Иван Башич
10
Эрмедин Демирович
24
Арьян Малич
46′
6
Беньямин Тахирович
19
Керим Алайбегович
82′
17
Дженис Бурнич
18
Никола Катич
63′
3
Деннис Хаджикадунич
14
Иван Шуньич
46′
15
Амар Мемич
11
Эдин Джеко
64′
26
Эрмин Махмич
82′
1
Махмуд Абунада
2
Педру Мигель
18
Султан Аль-Браке
11
Акрам Афиф
16
Буалем Хухи
4
Исса Лайе
5
Яссем Джабер Абдулсаллам
46′
6
Абдулазиз Хатем
12
Карим Будиаф
72′
19
Абдулла Альмоэз Али
20
Ахмед Фати
78′
79′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
8
Эдмилсон Жуниор
79′
7
Ахмед Аль-Аельдин
10
Хасан Аль-Хайдос
56′
17
Ахмед Аль-Ганехи
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти