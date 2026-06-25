Сборная Катара проиграла боснийцам и покидает чемпионат

Встреча группы В прошла в Сиэттле и завершилась со счетом 3:1 в пользу боснийцев, у которых голами отметились Керим Алайбегович (29-я минута) и Эрмин Махмич (80). В составе сборной Катара отличился Хасан Аль-Хаидос (42), а на 34-й минуте мяч в собственные ворота после удара Эдина Джеко срезал защитник азиатской команды Султан Аль-Брейк.