Сборная Марокко вышла в плей-офф ЧМ-2026

Перед заключительным туром у марокканцев и бразильцев было по четыре очка в группе, но пятикратные чемпионы были лидерами за счет лучшей разницы голов. Сборная Гаити досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф, еще одна команда из квартета, Шотландия, до последнего тура сохраняла возможность выйти в плей-офф с первого места.