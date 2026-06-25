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Сборная Марокко вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Марокко вышла в 1/16 финала после победы над командой Гаити в Атланте со счетом 4:2.

Источник: РБК Спорт

Сборная Марокко победила команду Гаити в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Атланте (штат Джорджия, США) и завершилась 4:2.

У команды Марокко отличились Ашраф Хакими (39-я минута), Исмаэль Сайбари (45+1), Суфьян Рахими (78) и Жессим Яссин (89).

У гаитян забили Ленни Жозеф (10-я минута), Вильсон Изидор (43).

Сборная Гаити впервые за 52 года забила гол на чемпионате мира. Это четвертый по длительности перерыв между двумя голами одной и той же команды в истории турнира.

Сборная Марокко вышла в 1/16 финала со второго места в группе С.

Перед заключительным туром у марокканцев и бразильцев было по четыре очка в группе, но пятикратные чемпионы были лидерами за счет лучшей разницы голов. Сборная Гаити досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф, еще одна команда из квартета, Шотландия, до последнего тура сохраняла возможность выйти в плей-офф с первого места.

Лучшим результатом сборной Марокко на чемпионатах мира был полуфинал в 2022 году. Сборная Гаити второй раз участвовала в мировом первенстве — в 1974-м она проиграла все три встречи на групповом этапе.

В первом раунде плей-офф команды из группы C встретятся со сборными группы F (Нидерланды, Япония или Швеция).

Марокко
4:2
Первый тайм: 2:2
Гаити
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
25.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Мохамед Уаби
Себастьен Минье
Голы
Марокко
Ашраф Хакими
39′
Исмаэль Сайбари
(Ашраф Хакими)
45+1′
Суфьян Рахими
(Чади Риад)
78′
Джасим Ясин
(Суфьян Рахими)
89′
Гаити
Яссин Буну
10′
Вильсон Изидор
(Жан-Кевен Дюверн)
43′
Составы команд
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
23
Биляль Эль-Ханнус
25
Редуан Халхал
18
Чади Риад
4
Софьян Амрабат
26
Анасс Салах-Эддин
83′
3
Нуссаир Мазрауи
10
Браим Диас
70′
8
Аззедин Унаи
11
Исмаэль Сайбари
70′
9
Суфьян Рахими
20
Аюб Эль-Кааби
70′
16
Джасим Ясин
24
Нейл Эль-Айнауи
83′
15
Самир Эль Мурабет
Гаити
1
Джонни Пласид
79′
8
Мартен Эксперьенс
21
Жосуэ Казимир
90+3′
4
Рикардо Аде
5
Ханнес Делькруа
10
Жан-Рикне Беллегард
22
Жан-Кевен Дюверн
80′
2
Карлан Аркус
15
Рубен Провиденс
67′
9
Даккенс Назон
79′
16
Ленни Жозеф
83′
20
Францди Пьерро
18
Вильсон Изидор
67′
11
Луис Дидсон
17
Жан-Жак Дэнли
80′
25
Доминик Симон
Статистика
Марокко
Гаити
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
22
9
Удары в створ
11
2
Угловые
9
1
Фолы
10
18
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти