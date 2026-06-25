Сборная Боснии и Герцеговины впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сборная Боснии и Герцеговины сыграет в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Это стало возможным после поражения сборной Шотландии (0:3) от бразильцев в матче третьего тура группы С.
Боснийцы гарантировали себе место в восьмерке лучших команд среди тех, кто займет третьи места в своих группах. Команда впервые в истории сыграет в плей-офф чемпионата мира. Турнир завершится 19 июля.
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
24.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Сергей Барбарез
Хулен Лопетеги
Голы
Босния и Герцеговина
Керим Алайбегович
(Иван Башич)
29′
Махмуд Абунада
34′
Эрмин Махмич
(Деннис Хаджикадунич)
80′
Катар
Хасан Аль-Хайдос
(Эдмилсон Жуниор)
42′
Составы команд
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
5
Сеад Колашинац
20
Эсмир Байрактаревич
21
Степан Раделич
13
Иван Башич
10
Эрмедин Демирович
24
Арьян Малич
46′
6
Беньямин Тахирович
19
Керим Алайбегович
82′
17
Дженис Бурнич
18
Никола Катич
63′
3
Деннис Хаджикадунич
14
Иван Шуньич
46′
15
Амар Мемич
11
Эдин Джеко
63′
26
Эрмин Махмич
82′
Катар
1
Махмуд Абунада
2
Педру Мигель
18
Султан Аль-Браке
11
Акрам Афиф
16
Буалем Хухи
4
Исса Лайе
5
Яссем Джабер Абдулсаллам
46′
6
Абдулазиз Хатем
12
Карим Будиаф
72′
19
Абдулла Альмоэз Али
20
Ахмед Фати
78′
79′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
8
Эдмилсон Жуниор
79′
7
Ахмед Аль-Аельдин
10
Хасан Аль-Хайдос
55′
17
Ахмед Аль-Ганехи
Статистика
Босния и Герцеговина
Катар
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
5
3
Угловые
5
5
Фолы
9
14
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти