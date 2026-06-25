Неймар дебютировал на ЧМ-2026, а Бразилия разгромила Шотландию. У Винисиуса — дубль

Решение судьи и последующая пауза на водопой взбодрили шотландцев. Они смогли сделать несколько неплохих подходов, но до опасных моментов дело не дошло. А пока в матче Гаити и Марокко шла голевая перестрелка, бразильцы забили второй гол в добавленное время. После потери в атаке они тут же включили контрпрессинг и снова косвенно наказали шотландцев за отказ от выносов. Мяч достался Бруно Гимарайнсу, тот навесил на Винисиуса, а вингер забил четвертый гол на турнире. Прямо перед перерывом Бразилия могла довести счет до разгромного, но Райан промахнулся из хорошей позиции. Очень тяжелый тайм для Шотландии.