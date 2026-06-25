Неймар дебютировал на ЧМ-2026, а Бразилия разгромила Шотландию. У Винисиуса — дубль

Решающие матчи группы C
Матч Бразилии и Шотландии в группе C чемпионата мира проходил одновременно со встречей Марокко и Гаити. Карибская команда уже лишилась шансов на выход в плей-офф, а для трех остальных сборных ничего гарантировано не было.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сделал только одно изменение в составе по сравнению с предыдущим матчем, выпустив Райана вместо травмированного Рафиньи.
Многие надеялись, что в старте появится восстановившийся после травмы Неймар или молодой форвард Эндрик, но оба остались на скамейке запасных. Стив Кларк изменил состав еще сильнее: тренер шотландцев выпустил в основе Маккенну, Доука, Шенкленда и Маклина вместо Тирни, Хэнли, Адамса и Кристи.
Бразилия наказывала Шотландию прессингом
Шотландия в своем стиле расположилась плотно в обороне: все-таки главной задачей на этот матч было не пропустить. Однако беда пришла оттуда, откуда ее не ждали. На седьмой минуте во время короткого розыгрыша от своих ворот шотландцы ошиблись, Райан запрессинговал Маккенну и вывел Винисиуса на убойную позицию. Вингер «Реала» забил третий мяч на ЧМ-2026.
Почти одновременно сборная Гаити неожиданно открыла счет в матче с Марокко. В борьбе за первое место в группе все начало складываться для Бразилии идеально. Игра успокоилась, подопечные Карло Анчелотти контролировали ход встречи.
Новый всплеск произошел на 22-й минуте, когда шотландцы снова ошиблись при розыгрыше мяча у своих ворот. Хендри неловко принял передачу, Винисиус тут же включился в прессинг, отобрал мяч и оформил дубль. Однако ВАР усмотрел нарушение в действиях бразильца, и судья отменил гол. Решение спорное, но сама ситуация стала тревожным сигналом для Шотландии. Попытки выходить в атаку через короткий пас приводили к огромным проблемам.
У британцев мало что получалось
Решение судьи и последующая пауза на водопой взбодрили шотландцев. Они смогли сделать несколько неплохих подходов, но до опасных моментов дело не дошло. А пока в матче Гаити и Марокко шла голевая перестрелка, бразильцы забили второй гол в добавленное время. После потери в атаке они тут же включили контрпрессинг и снова косвенно наказали шотландцев за отказ от выносов. Мяч достался Бруно Гимарайнсу, тот навесил на Винисиуса, а вингер забил четвертый гол на турнире. Прямо перед перерывом Бразилия могла довести счет до разгромного, но Райан промахнулся из хорошей позиции. Очень тяжелый тайм для Шотландии.
На первых минутах второй половины встречи бразильцы вышли абсолютно спокойными и уже не настаивали на владении. Шотландцы стали чаще держать мяч и даже смогли сделать навес на лидера команды Мактоминея, но удар Скотта пришелся прямо в руки Алиссону. А затем во время очередной попытки шотландцев пойти вперед Бразилия перехватила мяч и моментально вывела Винисиуса один на один, но бразилец не смог оформить хет-трик. Команда Карло Анчелотти была готова ловить соперника на том, что он большими силами ходит вперед.
Шотландцы пытались хоть что-то показать, но цельной угрозы все равно не возникало. Все смотрелось слишком блекло, а у бразильцев с легкостью получалось почти все. Именно так они и забили третий гол: Гимарайнс ворвался в штрафную и отдал умный пас на открывшегося Матеуса Кунью. Таким образом, форвард забил свой третий мяч на ЧМ-2026.
Долгожданный выход Неймара на поле
Темп снизился, и матч перешел в режим ожидания выхода Неймара. Это случилось на 76-й минуте: икона бразильского футбола впервые с 2023 года вышла на поле за национальную сборную.
Без мяча Ней располагался в двойке нападения с Винисиусом, с мячом был в роли свободного художника, а еще выполнял почти все стандарты. Несколько минут спустя Анчелотти выпустил и Эндрика.
Последние минуты команды проводили в очень спокойном режиме, так что голов больше не было. Неймар отметился ударом в створ и заработал желтую карточку для Кристи. Матч так и закончился со счетом 3:0.
Марокканцы все-таки смогли вырвать победу у Гаити, но Бразилия все равно заняла первое место в группе из-за лучшей разницы мячей и встретится со второй командой группы F. Шотландцы с тремя очками теперь будут нервно ждать событий следующих матчей. Шансы выйти в плей-офф с третьего места есть, но теперь все будет в руках других сборных.
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
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- Капитан команды
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