Изидор — вау! Возможно, забил лучший гол чемпионата мира! Но гаитяне не удержали героическую ничью с Марокко

Как выяснилось уже на старте противостояния, и у гаитян настрой был на результативный футбол, ведь терять им нечего. Причем команда Себастьена Минье стремилась не просто забить, а сделать это красиво. Уже на 10-й минуте она шокировала соперника и зрителей эффектным голом — Ленни Жозеф пяткой замыкал фланговый прострел, и рикошетом от Буну мяч залетел в ворота. Так сборная Гаити впервые отличилась на чемпионате мира.