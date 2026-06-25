Изидор — вау! Возможно, забил лучший гол чемпионата мира! Но гаитяне не удержали героическую ничью с Марокко

От матча Марокко — Гаити мало кто ожидал чего-то экстраординарного. По вывеске это была проходная игра — с минимумом интриг. Карибская команда к третьему туру утратила шансы на выход в 1/16 финала, а африканцы, напротив, с четырьмя очками почти гарантировали место в плей-офф.
В параллельной игре Бразилия выглядела явным фаворитом встречи с Шотландией и уже к перерыву обеспечила себе победу, так что мотивация Марокко была только в одном — забить как можно больше, чтобы зацепиться за первое место.
Как выяснилось уже на старте противостояния, и у гаитян настрой был на результативный футбол, ведь терять им нечего. Причем команда Себастьена Минье стремилась не просто забить, а сделать это красиво. Уже на 10-й минуте она шокировала соперника и зрителей эффектным голом — Ленни Жозеф пяткой замыкал фланговый прострел, и рикошетом от Буну мяч залетел в ворота. Так сборная Гаити впервые отличилась на чемпионате мира.
Сенсационный счет держался довольно долго, хотя марокканцы, разумеется, постоянно атаковали. Сперва Эль-Кааби едва не поразил ближний угол ворот Пласида, затем Сайбари метров с семи пробил выше.
Большую часть тайма гаитяне держались, но на 39-й минуте марокканцы все же добились своего — и Хакими сравнял. Казалось, после этого фаворит нокаутирует аутсайдера, но планы нарушил Изидор.
Экс-нападающий «Локомотива» и «Зенита» не просто вновь вывел Гаити вперед — он однозначно сотворил один из голов-претендентов на звание лучшего на турнире. Дальним ударом — прямо в девятку: «пушка страшная» — это про такие мячи. Республика Гаити уже не зря предложила французскому форварду защищать цвета страны его предков.
Но и на этом фантастический первый тайм не закончился. В добавленное время Хакими приплюсовал к голу результативную передачу, а Сайбари забил в третьем матче подряд! Если «Бавария» еще не окончательно договорилась с ПСВ о покупке марокканского форварда, то ей лучше поторопиться — за эти пару недель он явно подорожал.
В начале второго тайма можно было ожидать решительных действий от марокканцев, но темп игры, к удивлению, упал. Гаитяне сосредоточились на обороне, и их можно понять, ведь на кону было первое заработанное очко на чемпионатах мира.
До паузы на водопой марокканцы создали лишь один голевой момент — на исходе часа после углового: Пласид отразил тяжелейший удар Эль-Ханнуса.
Но ближе к концу встречи класс африканцев все же сказался. Победный мяч забил Рахими после углового, а на 90-й минуте 20-летний Ясин установил окончательный счет 4:2, хотя видеоарбитры долго высматривали, не ушел ли мяч за линию ворот двумя секундами раньше.
Марокканцы с огромным трудом обыграли аутсайдера, но все же вышли в плей-офф со второго места, уступив Бразилии только по разнице мячей. В 1/16 финала африканцы сыграют с победителем группы F — сейчас там лидируют Нидерланды.
Автор: Гоша Чернов
Мохамед Уаби
Себастьен Минье
Ашраф Хакими
39′
Исмаэль Сайбари
(Ашраф Хакими)
45+1′
Суфьян Рахими
(Чади Риад)
78′
Джасим Ясин
(Суфьян Рахими)
89′
Яссин Буну
10′
Вильсон Изидор
(Жан-Кевен Дюверн)
43′
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
23
Биляль Эль-Ханнус
25
Редуан Халхал
18
Чади Риад
4
Софьян Амрабат
26
Анасс Салах-Эддин
83′
3
Нуссаир Мазрауи
10
Браим Диас
70′
8
Аззедин Унаи
11
Исмаэль Сайбари
70′
9
Суфьян Рахими
20
Аюб Эль-Кааби
70′
16
Джасим Ясин
24
Нейл Эль-Айнауи
83′
15
Самир Эль Мурабет
1
Джонни Пласид
79′
8
Мартен Эксперьенс
21
Жосуэ Казимир
90+3′
4
Рикардо Аде
5
Ханнес Делькруа
10
Жан-Рикне Беллегард
22
Жан-Кевен Дюверн
80′
2
Карлан Аркус
15
Рубен Провиденс
67′
9
Даккенс Назон
79′
16
Ленни Жозеф
83′
20
Францди Пьерро
18
Вильсон Изидор
67′
11
Луис Дидсон
17
Жан-Жак Дэнли
80′
25
Доминик Симон
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
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