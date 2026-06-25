Сборная ЮАР впервые вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

МЕХИКО, 25 июня. /ТАСС/. Сборная ЮАР со счетом 1:0 обыграла команду Республики Корея в матче третьего тура группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Мексике.
Забитым мячом на 63-й минуте отметился Тхапело Масеко.
В другом матче квартета A мексиканцы обыграли сборную Чехии (3:0). Сборная Мексики с 9 очками заняла 1-е место в группе А. Представители ЮАР заняли 2-ю позицию, набрав 4 очка. Команда Республики Корея с 3 очками расположилась на 3-й строчке, замкнули таблицу чехи (1 очко).
Сборная ЮАР впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Действующем чемпионом является сборная Аргентины.
Уго Брос
Хон Мен Бо
Тапело Масеко
(Чепанг Мореми)
63′
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
73′
17
Эвиденсе Макгопа
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
5
Талент Мбата
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
75′
15
Икраам Райнерс
7
Освин Апполлис
62′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
80′
23
Джейден Адамс
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
22
Соль Ен У
6
Хван Ин Бом
19
Ли Кан Ин
4
Ким Мин Джэ
66′
16
Пак Джин Сеоб
13
Ли Тэ Сок
46′
23
Йенс Кастроп
18
Хьон Гу О
74′
9
Гуе Сон Чо
79′
8
Пэк Сын Хо
46′
24
Ким Джин Кью
11
Хван Хи Чхан
46′
7
Сон Хын Мин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти