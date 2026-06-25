Чехия не смогла напрямую выйти в плей-офф чемпионата мира-2026

После поражения от Южной Кореи (2:1) и ничьей с ЮАР (1:1) сборной Чехии необходима была победа для сохранения реальных шансов на выход в плей-офф. С 1982 года команда неизменно выигрывала как минимум один матч на групповом этапе чемпионатов мира.