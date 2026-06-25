Чехия не смогла напрямую выйти в плей-офф чемпионата мира-2026

Сборная Мексики обыграла команду Чехии в матче заключительного тура группы А чемпионата мира-2026.
Матч прошел на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершился со счетом 3:0.
В составе Мексики голы на счету у Матео Чавеса (55 минута), Хулиана Киньонеса (61) и Альваро Фидальго (90 + 4).
Мексика уже досрочно вышла в плей-офф и выиграла группу, победив в первых двух матчах ЮАР (2:0) и Южную Корею (1:0).
На счету Мексики теперь девять очков, у Чехии — 1.
После поражения от Южной Кореи (2:1) и ничьей с ЮАР (1:1) сборной Чехии необходима была победа для сохранения реальных шансов на выход в плей-офф. С 1982 года команда неизменно выигрывала как минимум один матч на групповом этапе чемпионатов мира.
В параллельном матче этой группы ЮАР обыграл Южную Корею и получила прямую путевку в плей-офф чемпионата мира-2026.
Для выхода в 1/16 финала плей-офф команде надо занять одно из двух первых мест в группе или попасть в восьмерку лучших сборных среди занявших третьи места.
Матчи 1/16 финала пройдут 28 июня — 3 июля, матчи ⅛ финала —
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Мирослав Коубек
Хавьер Агирре
Матео Чавес
(Луис Ромо)
55′
Хулиан Киньонес
(Хорхе Санчес)
61′
Альваро Фидальго
(Роберто Альварадо)
90+4′
1
Матей Коварж
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
21
Давид Дудера
18
Михал Садилек
15
Павел Шульц
3
Томаш Холеш
64′
22
Томаш Соучек
87′
24
Александр Сойка
9
Адам Гложек
64′
10
Патрик Шик
12
Лукаш Черв
87′
19
Томаш Хоры
26
Денис Вишински
56′
17
Лукаш Провод
2
Хорхе Санчес
4
Эдсон Альварес
64′
25
Роберто Альварадо
16
Хулиан Киньонес
3
Сесар Монтес
15
Исраэл Рейес
1
Рауль Ранхель
78′
13
Гильермо Очоа
20
Матео Чавес
78′
23
Хесус Гальярдо
19
Хильберто Мора
72′
8
Альваро Фидальго
7
Луис Ромо
63′
18
Обед Варгас
22
Гильермо Мартинес
63′
11
Сантьяго Хименес
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти