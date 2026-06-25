30-летний Шик завершил карьеру в сборной Чехии

Я ухожу с гордостью за то, чего сумел добиться в футболке сборной. Но в то же время с чувством, что чешский футбол способен на гораздо большее, чем он показывает в последние годы. Нужно посмотреть правде в глаза и изменить ряд вещей, которые долгое время не работают. Я говорю это не от злости или разочарования. Я говорю это потому, что мне небезразличен чешский футбол.