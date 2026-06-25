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30-летний Шик завершил карьеру в сборной Чехии

Форвард сборной Чехии и немецкого «Байера» Патрик Шик завершил карьеру в национальной команде. Об этом сообщает пресс-служба сборной Чехии.

Источник: Getty Images

На ЧМ-2026 Шик сыграл в трех матчах группового этапа и не отметился результативными действиями. Чехи заняли последнее место в своей группе, набрав одно очко.

Всего за национальную команду 30-летний Шик сыграл 56 матчей, забил 26 голов и отдал 6 голевых передач.

— Сегодня закрывается глава моей карьеры в сборной.

Это решение не является импульсивным и возникло не за один день. Эту мысль я вынашивал в себе долгое время и долго над ней размышлял.

Это был путь, полный эмоций, радости, разочарований, побед и тяжелых моментов. Я всегда старался отдавать национальной команде максимум и представлять нашу страну как можно лучше.

Я ухожу с гордостью за то, чего сумел добиться в футболке сборной. Но в то же время с чувством, что чешский футбол способен на гораздо большее, чем он показывает в последние годы. Нужно посмотреть правде в глаза и изменить ряд вещей, которые долгое время не работают. Я говорю это не от злости или разочарования. Я говорю это потому, что мне небезразличен чешский футбол.

Спасибо всем болельщикам, партнерам по команде и людям, которые меня на протяжении всего времени поддерживали. Для меня было честью носить футболку сборной Чехии, — написал Шик на своей странице в социальной сети.