Моуринью пожелал футболистам «Реала» вылета с ЧМ

«Хотите правду? Я хочу, чтобы игроки “Реала” проиграли и уехали в отпуск. Потому что я хочу, чтобы ребята вернулись на предсезонку», — сказал Моуринью в подкасте Beast Mode On английскому экс-футболисту Адебайо Акинфенве.