Моуринью пожелал футболистам «Реала» вылета с ЧМ

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. На турнире выступают 11 игроков «Реала» — Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени (оба — Франция), Винисиус, Эндрик (оба — Бразилия), Джуд Беллингем (Англия), Антонио Рюдигер (Германия), Тибо Куртуа (Бельгия), Федерико Вальверде (Уругвай), Браим Диас (Марокко) и Арда Гюлер (Турция).
«Хотите правду? Я хочу, чтобы игроки “Реала” проиграли и уехали в отпуск. Потому что я хочу, чтобы ребята вернулись на предсезонку», — сказал Моуринью в подкасте Beast Mode On английскому экс-футболисту Адебайо Акинфенве.
Моуринью вернулся на пост главного тренера «Реала» 11 июня. Он возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год и стал с «Реалом» чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.