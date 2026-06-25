На чемпионате мира наступило время «гроссмейстерского футбола»

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира 2026 года по футболу в Мексике, США и Канаде близок к своему экватору, уже в ночь на понедельник завершится групповой этап. Однако заключительный, третий тур может преподнести сюрпризы, потому что в некоторых матчах результат может устроить сразу две команды.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд. В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также восемь сильнейших коллективов, которые будут третьими в своих квартетах. Поэтому перед началом мирового первенства появилось прочное мнение, что четырех очков хватит для выхода из группы. В заключительном туре этого этапа остались матчи в девяти группах, и уже сейчас многие команды могут задуматься над решением своих задач — выйти в плей-офф или попасть на удобного соперника, чтобы пройти как можно дальше.
Термин «гроссмейстерский футбол» пошел из шахмат. Бывали случаи, когда после 15 ходов соперники соглашаются на ничью, так как такой результат удобен обоим спортсменам. В последнем туре команды могут показать такой «гроссмейстерский футбол», то есть сыграть на удобный результат, но так, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Один из явных примеров был матч группового этапа чемпионата мира 1982 года между сборными ФРГ и Австрии. Перед началом игры австрийцы (4 очка) с 2 победами лидировали в группе, в которой также выступали команды Алжира (4), ФРГ (2) и Чили (0). За победу давалось два очка, а перед игрой ФРГ — Австрия алжирцы обыграли чилийцев (3:2). В итоге сборная ФРГ забила мяч на 10-й минуте встречи, но затем обе команды перестали открыто атаковать ворота соперников, что вызвало огромный резонанс. Матч завершился победой сборной ФРГ со счетом 1:0, что позволило ей выйти в плей-офф вместе с австрийцами.
Предстоящий игровой день подарит болельщикам матчи групп D, E, F. В 23:00 мск начнутся встречи Кюрасао — Кот-д’Ивуар и Эквадор — Германия. Немцы после двух туров обеспечили себе выход в плей-офф с первого места, в активе команды Юлиана Нагельсмана 6 очков и победа над идущими вторыми (3 очка) ивуарийцами. Сборная Кот-д’Ивуара в случае победы будет второй, а эквадорцам (1 очко, 3-е место) для шанса на выход с третьего места нужна победа над немцами, потому что даже в случае ничьей будет почти невозможно отобраться по рейтингу третьих команд. Сборная Кюрасао идет на четвертой позиции с 1 очком.
Намного интереснее обстоят дела в группе F. После двух туров расположение в квартете следующее: Нидерланды (4 очка), Япония (4), Швеция (3) и Тунис (0). В ночь на пятницу пройдут матчи Япония — Швеция и Тунис — Нидерланды. Во второй игре в целом шансы тунисцев кажутся слишком низкими, чтобы рассчитывать на набранные очки, но даже в случае победы они не смогут выйти на третье место, потому что окажутся в таблице ниже шведов по результату личной встречи (1:5). Сборные Японии и Швеции могут думать над итоговым результатом.
На данный момент вторая команда группы F (японцы) попадает уже в первом раунде плей-офф на бразильцев. Далее возможна встреча с норвежцами или французами в ⅛ финала, а также англичанами и аргентинцами. Шведов при третьем месте ждет сразу команда Франции или Норвегии, в ⅛ финала — потенциально сборная Германии, а по ходу турнира нидерландцы или марокканцы и португальцы или испанцы. Если подумать, что обе команды устраивает такой результат, то ничья поможет и сборной Швеции, и команде Японии. Матчи этой группы начнутся в 2:00 мск.
Что делать сборной Франции?
В 5:00 мск начнутся игры команд группы D: Парагвай — Австралия, Турция — США. Американцы и турки находятся в таком положении, что им ничего уже не нужно — команда США (6 очков) досрочно вышла в плей-офф с первого места, турки (0) досрочно потеряли шансы на продолжение борьбы. Вполне вероятно, что в этой игре могут выступить резервные составы. Вторыми и третьими в квартете идут австралийцы (3 очка, разница мячей — 2:2) и парагвайцы (3, 2:4) соответственно. Как уже отмечалось, 4 очка почти на 100% гарантируют выход в плей-офф с третьего места. Ничья удовлетворит оба коллектива. Австралийцы тогда выйдут со второго места, а парагвайцы с 4 очками попадут в плей-офф с третьей позиции. При таком варианте сборная Парагвая в 1/16 финала сыграет против команды Германии, австралийцы встретятся с идущими вторыми в квартете G иранцами.
В следующий игровой день пройдут матчи групп G, H, и I. В квартете I сборные Франции и Норвегии (по 6 очков) уже гарантировали себе выход с первых двух мест, однако им нужно определить победителя группы — по разнице мячей лидируют французы. Не исключен вариант, что в этом матче сборная Франции может гипотетически задуматься о поражении — победитель группы I отправляется в очень сильную сетку, где на пути к финалу могут встретиться команды Германии, Нидерландов или Марокко и Португалии или Испании. В другой сетке возможны матчи против команд Бразилии, Англии и Аргентины. У идущих четвертыми иракцев шансов при победе над сенегальцами (у обеих команд ни одного очка) будет не так много на выход в плей-офф с третьего места (нынешняя разница мячей — 1:7). Сенегальцам же нужно обыгрывать сборную Ирака крупно и улучшать разницу мячей с 3:6.
Группа G пока является одной из самых неопределенных. Лидируют с 4 очками египтяне, далее идут команды Ирана (2), Бельгии (2) и Новой Зеландии (1). Лидер этого квартета попадет в первую верхнюю сетку, где собрано большинство фаворитов, однако он будет иметь шанс дойти до четвертьфинала. На данный момент египтян ждет в 1/16 финала команда Республики Корея, а в ⅛ финала — победитель пары США — Босния и Герцеговина. Иранцы, идущие вторыми, сразу отправятся на австралийцев (если они закончат вторыми), но уже в ⅛ финала их будет ждать победитель пары Аргентина — Уругвай. Плохи дела у бельгийцев, которые пока даже не проходят по показателям в плей-офф как третья команда группы. В случае победы над новозеландцами будет 5 очков и точная гарантия выхода в плей-офф.
Похожая ситуация в квартете H. Лидируют испанцы (4), далее идут уругвайцы (2) и команды Кабо-Верде (2) и Саудовской Аравии (1). В этом туре пройдут матчи Уругвай — Испания и Кабо-Верде — Саудовская Аравия. В целом по этой группе не возникает вопросов, случиться может всякое, но точно не специально.
Риски хорватов
Похожая на матч Парагвай — Австралия картина есть в группе J. Сборная Аргентины в этом квартете гарантировала выход в плей-офф с первого места, далее идут австрийцы (3), алжирцы (3) и иорданцы (0). В этом туре аргентинцы сыграют против иорданцев, и у южноамериканцев возможны как резервный состав, так и настрой на серьезную борьбу для рекорда Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира. Команды Австрии и Алжира устраивает ничейный результат, но второе место здесь не выглядит предпочтительным. Команда, ставшая второй, в 1/16 финала напрямую попадет на испанцев. Третьей команде в этой группе предварительно предстоит сыграть против победителя квартета B, где первыми стали швейцарцы. В той же сетке будет неплохой шанс дойти до четвертьфинала, где потенциально будут аргентинцы.
В группе L лидируют англичане (4), далее располагаются команды Ганы (4), Хорватии (3) и Панамы (0). В заключительном туре пройдут матчи Англия — Панама и Гана — Хорватия. Второй матч тоже интересен с точки зрения розыгрыша мест, хорватам точно будет легче при нынешнем раскладе, то есть устроит минимум ничья и третье место. В таком случае хорваты могут гипотетически пройти в четвертьфинал, где их могут ожидать аргентинцы. Ганцы со второго места в 1/16 финала попадут на португальцев, которые пока идут вторыми в своем квартете. А уже в ⅛ финала могут достаться испанцы.
В квартете К тоже есть свои интриги. Первое место занимает сборная Колумбии (6), далее располагаются команды Португалии (4), ДР Конго (1) и Узбекистана (0). Матч сборных Колумбии и Португалии определит победителя группы, который получит более легкую сетку — нижнюю. Если исходить из текущих результатов, то в ней только в ¼ финала будут аргентинцы, а в верхней уже в ⅛ финала могут встретиться испанцы.
Чемпионат мира завершится 19 июля. Плей-офф стартует 28 июня.