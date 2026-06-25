На чемпионате мира наступило время «гроссмейстерского футбола»

В следующий игровой день пройдут матчи групп G, H, и I. В квартете I сборные Франции и Норвегии (по 6 очков) уже гарантировали себе выход с первых двух мест, однако им нужно определить победителя группы — по разнице мячей лидируют французы. Не исключен вариант, что в этом матче сборная Франции может гипотетически задуматься о поражении — победитель группы I отправляется в очень сильную сетку, где на пути к финалу могут встретиться команды Германии, Нидерландов или Марокко и Португалии или Испании. В другой сетке возможны матчи против команд Бразилии, Англии и Аргентины. У идущих четвертыми иракцев шансов при победе над сенегальцами (у обеих команд ни одного очка) будет не так много на выход в плей-офф с третьего места (нынешняя разница мячей — 1:7). Сенегальцам же нужно обыгрывать сборную Ирака крупно и улучшать разницу мячей с 3:6.