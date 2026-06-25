«Цель — создать яркую атмосферу на стадионе». Сборная Катара заплатила за подставных фанатов на ЧМ-2026?

«Многочисленные журналисты и комментаторы в социальных сетях сомневаются, настоящие ли это болельщики. Мы полностью отвергаем эти утверждения, которые одновременно разочаровывают и не вызывают удивления. Катар, как и весь мир, состоит из самых разных футбольных болельщиков, многие из которых эмоционально связаны с несколькими странами. Журналисты на местах видят, что все реально», — указывалось в заявлении.