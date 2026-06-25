«Цель — создать яркую атмосферу на стадионе». Сборная Катара заплатила за подставных фанатов на ЧМ-2026?

Представители Катара заплатили за подставных фанатов на чемпионате мира-2026. К такому выводу по итогам расследования пришло британское издание The Telegraph Sport.
Как это работало?
По данным журналистов, всего за время турнира около 1000 человек получили бесплатные билеты на матчи, авиабилеты и номера в отелях. Как утверждает источник, «закупка» болельщиков проходила в рамках согласованной государственной программы. В Катаре ее наличие особо и не отрицали — там до старта ЧМ-2026 признавались, что помогут попасть на игры «самым преданным фанатам».
The Telegraph Sport удалось установить, что билеты достались и людям, полностью далеким от футбола. В расследовании описывается несколько таких случаев — среди фанатов Катара обнаружили гражданина США, который ни разу не был на стадионе, и такого же представителя Саудовской Аравии.
Перед катарскими матчами болельщиков якобы собирали в отелях и проводили инструктаж — рассказывали, как и кого поддерживать. А еще вручали реквизиты — «Фанбоксы Катара» с футболками, кепками и солнцезащитными очками в цветах национальной сборной.
Катар давно под подозрением
Напомним, обвинения в покупке болельщиков звучали в адрес Катара и во время домашнего чемпионата мира 2022 года. Тогда в соцсетях появились кадры фанатских парадов в Дохе с участием выходцев из Южной Азии, которые поддерживали сборные Англии, Франции, Бразилии и Аргентины. Многие СМИ обвиняли организаторов в массовом подкупе мигрантов.
Оргкомитет ЧМ-2022 категорически отвергал эту версию.
«Многочисленные журналисты и комментаторы в социальных сетях сомневаются, настоящие ли это болельщики. Мы полностью отвергаем эти утверждения, которые одновременно разочаровывают и не вызывают удивления. Катар, как и весь мир, состоит из самых разных футбольных болельщиков, многие из которых эмоционально связаны с несколькими странами. Журналисты на местах видят, что все реально», — указывалось в заявлении.
Кроме того, Катар еще и повторил антирекорд чемпионатов мира, забив в свои ворота в двух встречах подряд: ранее подобным «достижением» отметились сборные Болгарии (1966) и России (2018).
Артем Белинин