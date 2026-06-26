Сборная Кот-д’Ивуара впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ-2026

Кюрасао впервые участвует в чемпионате мира. Команда идет 82-й в рейтинге ФИФА, ниже на этом ЧМ только Гаити (83) и Новая Зеландия (85). Главным тренером сборной является Дик Адвокат, ранее возглавлявший сборную России (2010—2012) и петербургский «Зенит» (2006—2009).