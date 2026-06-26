Сборная Кот-д’Ивуара впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду Кюрасао в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. Матч квартета Е прошел в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) и закончился со счетом 2:0.
В составе победителей голы на счету Николя Пеле (7-я и 64-я минуты матча).
На счету Кот-д’Ивуара теперь шесть очков, команда заняла второе место и вышла в плей-офф. У Кюрасао — одно очко, команда вылетает с чемпионата мира.
В параллельном матче группы сборная Эквадора обыграла команду Германии и заняла третье место.
Ивуарийская команда в четвертый раз участвует в чемпионате мира, ранее она ни разу не смогла преодолеть групповой этап.
Кюрасао впервые участвует в чемпионате мира. Команда идет 82-й в рейтинге ФИФА, ниже на этом ЧМ только Гаити (83) и Новая Зеландия (85). Главным тренером сборной является Дик Адвокат, ранее возглавлявший сборную России (2010—2012) и петербургский «Зенит» (2006—2009).
Матчи 1/16 финала пройдут 28 июня — 3 июля, матчи ⅛ финала —
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Дик Адвокат
Эмерсе Фаэ
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махмод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
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