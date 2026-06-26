Эпическая волевая победа Эквадора над Германией! Не сломался после спорного гола на 2-й минуте и вышел в 1/16

Концовка матча превратилась для Эквадора в битву за выживание — ничья почти не оставляла бы шансов на плей-офф, победа же практически его гарантировала. Южноамериканцы зубами вгрызались в каждый мяч и оставили на поле все силы без остатка. И были вознаграждены — Германия так и не сподобилась на гол. Более того, даже выход Ундава не оживил атаку (хотя он нанес один удар из выгодной позиции). 2:1 — Эквадор набирает четыре очка, занимает третье место в группе и выгрызает свое право выйти из группы. Южноамериканцы уже точно попадают в восьмерку лучших команд, занявших третью строчку, поэтому однозначно сыграют в плей-офф.