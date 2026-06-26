Эпическая волевая победа Эквадора над Германией! Не сломался после спорного гола на 2-й минуте и вышел в 1/16

Сборная Германии обеспечила себе выход в плей-офф с первого места еще до третьего тура, но идеальной обстановку для Бундестим не назовешь. Во-первых, команда потеряла Нико Шлоттербека, который порвал связки колена и теперь точно не сыграет на чемпионате мира. Это большая проблема, так как другого центрального защитника-левши в составе нет, и это уже сказалось на качестве построения атак. Во-вторых, Германия узнает своего соперника по 1/16 всего за двое суток до матча, и это уже проблема для тренерского штаба, о чем прямо сказал Юлиан Нагельсманн.
С турнирной точки зрения матч с Эквадором для немцев ничего не решал, однако стартовый состав все равно выглядел если не оптимальным, то близким к нему. На скамейке остался главный герой первых двух туров Дениз Ундав, которого Нагельсманн, судя по всему, пока видит исключительно в роли джокера. Ну, а вместо Шлоттербека появился ветеран Антонио Рюдигер.
Эквадору очень нужна была победа — в противном случае шансы на плей-офф оставались бы ничтожными. В предыдущих матчах южноамериканцы не забили ни одного мяча и набрали лишь одно очко. Да, создали уйму моментов у ворот Кюрасао, но мяч просто отказывался залетать в ворота. У команды отличная защитная линия, только атака, мягко говоря, не впечатляла. Да и положиться там особо не на кого — не просто так тренер Себастьян Беккасесе продолжает делать ставку на 36-летнего Эннера Валенсию.
Матч для Эквадора начался ужасно — уже на первой минуте Германия открыла счет усилиями Лероя Сане (к слову, самый быстрый гол немцев на ЧМ с 1934 года). Правда, наверняка у многих возникли вопросы к решению Тори Пенсо засчитать этот мяч — Павлович высоко задрал ногу и, как кажется, попал по лицу Педро Вите.
Но долго сетовать на судьбу эквадорцы не собирались и отыгрались очень быстро — на 9-й минуте Нмеча допустил ошибку в центре поля, и Ангуло хлестким ударом из-под Павловича сравнял счет. Тут уже вопросы могли возникнуть к Мануэлю Нойеру, который запоздал с прыжком.
Многообещающее начало, но затем игра стала закрытой — Германия явно не форсировала события и с охотой отдавала мяч сопернику, ну, а Эквадор чаще всего попросту не знал, что с ним делать. Несколько раз получалось разогнать быстрые атаки на пространстве, но защитная линия немцев без особого труда с этим справлялась.
Трудно сказать, играла ли Германия на максимуме своих возможностей. С одной стороны, Мусиала активно смещался налево и на пару с Раумом пытался вскрыть оборону соперника через фланговую зону. С другой, команде явно не хватало конкретики в атаке — Сане больше отрабатывал на своей половине поля, Хаверц же совсем потерялся. Неужели шороху в таком пестром составе может наводить только Ундав?
Кай, правда, чуть не исправился в самом начале второго тайма, заработав пенальти. Но после подсказки ВАР Тори Пенсо отменила свое решение из-за фола Сане на Вите в той же атаке. Ну, хоть тут справедливость восторжествовала.
Эквадору же явно недоставало идей на чужой половине поля — борьба была, длинные передачи на форварда делались, а вот моменты почти возникали. Валенсия приложился издали, но не доставил особых хлопот Нойеру, после чего уступил место на поле Пресиадо.
После паузы на водопой картина на поле резко поменялась — уже классика на этом ЧМ. Сначала Та в безобидной ситуации выбил мяч из рук Нойера и подарил шанс Плате, затем удар Пресиадо в последний момент заблокировали защитники. А на 77-й минуте Эквадор дожал — вышедший на замену Родригес скинул мяч во вратарскую после подачи с углового, и Плата вколотил мяч в сетку прямо перед носом Нойера! Много претензий будет к легендарному голкиперу после этого матча.
Концовка матча превратилась для Эквадора в битву за выживание — ничья почти не оставляла бы шансов на плей-офф, победа же практически его гарантировала. Южноамериканцы зубами вгрызались в каждый мяч и оставили на поле все силы без остатка. И были вознаграждены — Германия так и не сподобилась на гол. Более того, даже выход Ундава не оживил атаку (хотя он нанес один удар из выгодной позиции). 2:1 — Эквадор набирает четыре очка, занимает третье место в группе и выгрызает свое право выйти из группы. Южноамериканцы уже точно попадают в восьмерку лучших команд, занявших третью строчку, поэтому однозначно сыграют в плей-офф.
Марк Бессонов