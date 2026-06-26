Ивуарийца Пепе признали лучшим игроком матча ЧМ со сборной Кюрасао

Сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду Кюрасао со счетом 2:0, заняла второе место в группе E и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Пепе забил оба мяча в матче.
Пепе 31 год, всего на его счету стало 14 голов в 56 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
25.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Дик Адвокат
Эмерсе Фаэ
Голы
Кот-д`Ивуар
Николя Пепе
(Ян Диоманде)
7′
Николя Пепе
(Ибраим Сангаре)
64′
Составы команд
Кюрасао
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
7
Жуниньо Бакуна
75′
10
Леандро Бакуна
20
Джошуа Бренет
90′
2
Шуранди Самбо
9
Юрген Локадиа
90′
17
Брэндли Кувас
3
Юрин Гари
77′
13
Тайрес Нослин
24
Деверон Фонвилль
77′
19
Джервейн Кастанер
83′
8
Ливано Комененсия
61′
11
Джереми Антониссе
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
17
Гела Дуэ
13
Кристофер Опери
7
Одилон Коссуну
2
Усман Диоманде
18
Ибраим Сангаре
15
Амад Диалло
46′
26
Крист Инао Оулаи
11
Ян Диоманде
67′
12
Элье Ваи
19
Николя Пепе
34′
67′
14
Умар Диаките
9
Анж-Йоан Бонни
67′
24
Базумана Туре
8
Франк Кессье
77′
4
Жан-Микаэль Сери
Статистика
Кюрасао
Кот-д`Ивуар
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
2
3
Угловые
4
6
Фолы
11
6
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махмод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти