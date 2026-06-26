Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Япония
1
:
Швеция
1
Все коэффициенты
П1
4.00
X
1.71
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Тунис
1
:
Нидерланды
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
23.00
П2
1.00
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Турция
:
США
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.40
П2
1.82
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Парагвай
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.30
П2
4.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кюрасао
0
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
2
:
Германия
1
П1
X
П2

Ивуарийца Пепе признали лучшим игроком матча ЧМ со сборной Кюрасао

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Нападающий испанского футбольного клуба «Вильярреал» и сборной Кот-д’Ивуара Николя Пепе выбран лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Кюрасао.

Источник: Пресс-служба Международной федерации футбола

Сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду Кюрасао со счетом 2:0, заняла второе место в группе E и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Пепе забил оба мяча в матче.

Пепе 31 год, всего на его счету стало 14 голов в 56 матчах за национальную команду.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Кюрасао
0:2
Первый тайм: 0:1
Кот-д`Ивуар
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
25.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Дик Адвокат
Эмерсе Фаэ
Голы
Кот-д`Ивуар
Николя Пепе
(Ян Диоманде)
7′
Николя Пепе
(Ибраим Сангаре)
64′
Составы команд
Кюрасао
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
7
Жуниньо Бакуна
75′
10
Леандро Бакуна
20
Джошуа Бренет
90′
2
Шуранди Самбо
9
Юрген Локадиа
90′
17
Брэндли Кувас
3
Юрин Гари
77′
13
Тайрес Нослин
24
Деверон Фонвилль
77′
19
Джервейн Кастанер
83′
8
Ливано Комененсия
61′
11
Джереми Антониссе
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
17
Гела Дуэ
13
Кристофер Опери
7
Одилон Коссуну
2
Усман Диоманде
18
Ибраим Сангаре
15
Амад Диалло
46′
26
Крист Инао Оулаи
11
Ян Диоманде
67′
12
Элье Ваи
19
Николя Пепе
34′
67′
14
Умар Диаките
9
Анж-Йоан Бонни
67′
24
Базумана Туре
8
Франк Кессье
77′
4
Жан-Микаэль Сери
Статистика
Кюрасао
Кот-д`Ивуар
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
2
3
Угловые
4
6
Фолы
11
6
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махмод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти