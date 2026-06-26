Прощай, Кюрасао! Сборная под руководством Адвоката была близка к сенсации, но проиграла Кот-д’Ивуару

«Я уже говорил, что это, вероятно, будет первая игра, в которой мы будем считаться фаворитами. И пусть мы не фавориты, матч будет сложный. Нам противостоит уже третья сильная команда, но для Кюрасао играть против таких соперников тоже прекрасно. С Эквадором мы показали, на что способны, мы не только обороняемся, но и находим правильные моменты для атак», — сказал Адвокат.