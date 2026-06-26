Прощай, Кюрасао! Сборная под руководством Адвоката была близка к сенсации, но проиграла Кот-д’Ивуару

Главная сенсация чемпионата мира
Вряд ли хотя бы один человек до первого тура всерьез верил в какие-то шансы для Кюрасао. Сборная под руководством Дика Адвоката заходила на турнир в статусе дебютанта, самой маленькой страны (население — всего 156 тысяч человек) в истории ЧМ, и ожидаемо во всех рейтингах стабильно занимала последние места.
Однако реальность оказалась куда интереснее. Уже в первом туре против грозной Германии островитяне показали характер, когда на 21-й минуте Ливано Комененсия забил первый для своей страны гол на чемпионатах мира. И пусть в итоге немцы взяли свое, учинив разгром со счетом 7:1, стало ясно — Кюрасао более серьезный соперник, чем кажется на первый взгляд.
Подтверждение этому тезису пришло уже во втором туре — островитяне сенсационно остановили Эквадор (0:0), заработав первое очко на ЧМ. Главным героем на этот раз стал Элой Ром — 37-летний голкипер совершил 15 сейвов и прославился на весь свет. Не так мощно, как несколькими днями ранее сделал его коллега из Кабо-Верде Возинья, но тоже выступил очень и очень ярко.
В результате ничьи с Эквадором расклады в группе Е получились удивительные. Вместо стремительного вылета, который Кюрасао до ЧМ не прочил только ленивый, команда Адвоката получила реальный шанс выйти в плей-офф. Для этого нужно было обыгрывать Кот-д’Ивуар в третьем туре.
Тренер островитян в интервью перед матчем признался — верит в лучшее.
«Я уже говорил, что это, вероятно, будет первая игра, в которой мы будем считаться фаворитами. И пусть мы не фавориты, матч будет сложный. Нам противостоит уже третья сильная команда, но для Кюрасао играть против таких соперников тоже прекрасно. С Эквадором мы показали, на что способны, мы не только обороняемся, но и находим правильные моменты для атак», — сказал Адвокат.
Чуда не произошло
Несмотря на оптимизм тренера карибской команды, реальность диктовала другие условия. С одной стороны, футболисты Кюрасао в первых двух турах запомнились смелостью: нанесли 8 ударов по воротам Германии и 10 — Эквадора. С другой, техническое исполнение этих ударов, как и в целом оснащенность команды во всех аспектах, не впечатлили. Зато дерзости было хоть отбавляй.
Но класса явно недоставало, и в игре против Кот-д’Ивуара это проявилось особенно сильно. Уже на 7-й минуте команда Адвоката привезла себе абсолютно нелепый гол — защитники заигрались у штрафной и подарили мяч ивуарийцам. Те не стали разбрасываться моментом, и Николя Пепе с убойной дистанции открыл счет.
Сами африканцы, которые к заключительному туру подошли с тремя очками в активе и почти гарантированным вторым местом, не нагнетали и явно экономили силы. Особенно это было видно во втором тайме, когда команда Эмерси Фаэ почти перестала атаковать.
Но даже так африканцы умудрились удвоить преимущество. На 64-й минуте Пепе получил хорошую передачу в штрафной и оформил дубль, пробив с острого угла.
Представить, что Кюрасао отыграет два мяча, было невозможно. Хотя андердогу удалось запереть фаворита на его половине поля в концовке встречи. Гол Комененсии в первом туре так и остался единственным для Кюрасао на чемпионате мира.
В параллельном матче группы Е Эквадор сенсационно обыграл Германию со счетом 2:1, набрал 4 очка и получил шикарные шансы на выход в плей-офф с третьего места. Сборная Кюрасао, как и предсказывалось большинством, стала худшей в своем квартете. Но ей точно не должно быть за это стыдно: островитяне вышли на дебютный турнир, забили первый гол, добыли первый балл и вошли в историю ЧМ как маленькая, но гордая команда. Будем ждать ее на будущих соревнованиях.
Артем Белинин