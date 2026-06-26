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Дик Адвокат высказался после последнего матча сборной Кюрасао на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат прокомментировал поражение от Кот-д’Ивуара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Встреча группы E завершилась со счетом 2:0 в пользу ивуарийской команды. Оба гола забил Николя Пепе.

«Нельзя никого упрекнуть — команда усердно работала, чтобы добиться результата. Первый гол мы сами подарили сопернику. Несмотря на это, у нас было достаточно моментов, чтобы забить. Такие поражения случаются, когда играешь против более сильного соперника», — сказал Адвокат в эфире «Матч ТВ».

Сборная Кюрасао завершила групповой этап на четвертом месте в группе E. Команда Адвоката набрала одно очко в трех матчах.

Групповой этап чемпионата мира проходит с 11 по 27 июня. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Кюрасао
0:2
Первый тайм: 0:1
Кот-д`Ивуар
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
25.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Дик Адвокат
Эмерсе Фаэ
Голы
Кот-д`Ивуар
Николя Пепе
(Ян Диоманде)
7′
Николя Пепе
(Ибраим Сангаре)
64′
Составы команд
Кюрасао
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
7
Жуниньо Бакуна
75′
10
Леандро Бакуна
20
Джошуа Бренет
90′
2
Шуранди Самбо
9
Юрген Локадиа
90′
17
Брэндли Кувас
3
Юрин Гари
77′
13
Тайрес Нослин
24
Деверон Фонвилль
77′
19
Джервейн Кастанер
83′
8
Ливано Комененсия
61′
11
Джереми Антониссе
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
17
Гела Дуэ
13
Кристофер Опери
7
Одилон Коссуну
2
Усман Диоманде
18
Ибраим Сангаре
15
Амад Диалло
46′
26
Крист Инао Оулаи
11
Ян Диоманде
67′
12
Элье Ваи
19
Николя Пепе
34′
67′
14
Умар Диаките
9
Анж-Йоан Бонни
67′
24
Базумана Туре
8
Франк Кессье
77′
4
Жан-Микаэль Сери
Статистика
Кюрасао
Кот-д`Ивуар
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
2
3
Угловые
4
6
Фолы
11
6
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махмод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти