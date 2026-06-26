Дик Адвокат высказался после последнего матча сборной Кюрасао на ЧМ-2026

Встреча группы E завершилась со счетом 2:0 в пользу ивуарийской команды. Оба гола забил Николя Пепе.
«Нельзя никого упрекнуть — команда усердно работала, чтобы добиться результата. Первый гол мы сами подарили сопернику. Несмотря на это, у нас было достаточно моментов, чтобы забить. Такие поражения случаются, когда играешь против более сильного соперника», — сказал Адвокат в эфире «Матч ТВ».
Сборная Кюрасао завершила групповой этап на четвертом месте в группе E. Команда Адвоката набрала одно очко в трех матчах.
Групповой этап чемпионата мира проходит с 11 по 27 июня. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.
Дик Адвокат
Эмерсе Фаэ
Николя Пепе
(Ян Диоманде)
7′
Николя Пепе
(Ибраим Сангаре)
64′
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
7
Жуниньо Бакуна
75′
10
Леандро Бакуна
20
Джошуа Бренет
90′
2
Шуранди Самбо
9
Юрген Локадиа
90′
17
Брэндли Кувас
3
Юрин Гари
77′
13
Тайрес Нослин
24
Деверон Фонвилль
77′
19
Джервейн Кастанер
83′
8
Ливано Комененсия
61′
11
Джереми Антониссе
1
Яхья Фофана
17
Гела Дуэ
13
Кристофер Опери
7
Одилон Коссуну
2
Усман Диоманде
18
Ибраим Сангаре
15
Амад Диалло
46′
26
Крист Инао Оулаи
11
Ян Диоманде
67′
12
Элье Ваи
19
Николя Пепе
34′
67′
14
Умар Диаките
9
Анж-Йоан Бонни
67′
24
Базумана Туре
8
Франк Кессье
77′
4
Жан-Микаэль Сери
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махмод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти