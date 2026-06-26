Дик Адвокат высказался после последнего матча сборной Кюрасао на ЧМ-2026

«Нельзя никого упрекнуть — команда усердно работала, чтобы добиться результата. Первый гол мы сами подарили сопернику. Несмотря на это, у нас было достаточно моментов, чтобы забить. Такие поражения случаются, когда играешь против более сильного соперника», — сказал Адвокат в эфире «Матч ТВ».