Сборные Нидерландов, Японии и Швеции вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Нидерландов обыграла команду Туниса со счетом 3:1 в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Канзас-Сити (США, штат Миссури).
На 3-й минуте автогол забил игрок сборной Туниса Эльес Скири. Нидерландец Брайан Бробби отличился на 7-й минуте, его партнер по команде Ян Паул ван Хекке — на 62-й. В составе сборной Туниса гол на счету полузащитника Хазема Мастури, который выступает за «Динамо» из Махачкалы.
В другом матче группы F сборные Швеции и Японии сыграли вничью (1:1) в Арлингтоне (штат Техас, США). Первое место в квартете заняла команда Нидерландов (7 очков). Вторыми стали японцы (5 очков), третьими — шведы (4), четвертыми — тунисцы (0 очков).
Сборные Нидерландов, Японии и Швеции вышли в плей-офф турнира. В 1/16 финала нидерландцы сыграют с командой Марокко, встреча пройдет 30 июня в мексиканском Монтеррее. Японцы встретятся с бразильцами 29 июня в Хьюстоне (штат Техас, США). Соперник сборной Швеции определится позднее.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места.
Действующем чемпионом является сборная Аргентины.