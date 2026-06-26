Сборные Нидерландов, Японии и Швеции вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

На 3-й минуте автогол забил игрок сборной Туниса Эльес Скири. Нидерландец Брайан Бробби отличился на 7-й минуте, его партнер по команде Ян Паул ван Хекке — на 62-й. В составе сборной Туниса гол на счету полузащитника Хазема Мастури, который выступает за «Динамо» из Махачкалы.