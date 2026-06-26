Пэрис Хилтон показалась на открытии футбольного матча США и Турции

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Мировая икона 00-х Пэрис Хилтон посетила футбольный матч сборной США против Турции, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Матч проходит на стадионе «Лос-Анджелес Стэдиум» в Калифорнии.
Звезда попала в объектив камер в начале трансляции. Пока спортсмены настраивались на игру, она вышла на футбольное поле, держа на руках свою дочку.
В начале церемонии открытия Хилтон торжественно установила на постамент официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года — Adidas Trionda.
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
26.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70492 зрителя
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Маурисио Почеттино
Голы
Турция
Арда Гюлер
(Барыш Йылмаз)
10′
Барыш Йылмаз
(Оркун Кекчю)
31′
Каан Айхан
90+8′
США
Остон Трасти
(Себастиан Берхалтер)
3′
Себастиан Берхалтер
49′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
14
Абдюлкерим Бардакджы
15
Озан Кабак
13
Эрен Элмали
5
Салих Озджан
8
Арда Гюлер
2
Зеки Челик
84′
4
Чаглар Сеюнджю
24
Огуз Айдын
90′
18
Мерт Мюльдюр
21
Барыш Йылмаз
90′
17
Ирфан Кахветжи
6
Оркун Кекчю
88′
22
Каан Айхан
11
Кенан Йылдыз
84′
26
Джан Узун
США
1
Мэтт Тернер
6
Остон Трасти
14
Себастиан Берхалтер
19′
9
Рикардо Пепи
12
Майлз Робинсон
22
Марк Маккензи
23
Джо Скалли
77′
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
86′
17
Малик Тилльман
7
Джованни Рейна
76′
2
Сержиньо Дест
11
Брэнден Ааронсон
77′
26
Алекс Зендехас
21
Тимоти Веа
58′
10
Кристиан Пулишич
Статистика
Турция
США
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
9
18
Удары в створ
4
7
Угловые
2
9
Фолы
13
13
Офсайды
2
5
Судейская бригада
Главный судья
Мустафа Горбаль
(Алжир)
Боковой судья
Мокран Гурари
(Алжир)
Боковой судья
Аббес Зерхуни
(Алжир)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти