Американские кинозвезды пришли поддержать сборную США на матче с Турцией

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Футбольный матч сборной США против Турции привлек внимание многих звезд шоу-бизнеса, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Матч проходит на стадионе «Лос-Анджелес Стэдиум» в Калифорнии.
Актеры Брэд Питт и Эдвард Нортон, сыгравшие главные роли в культовом психологическом триллере Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», были замечены вместе в VIP-зоне.
Во время трансляции в кадр также попал Эштон Кутчер, прославившийся благодаря ролям в комедиях начала 2000-х и научно-фантастическом триллере «Эффект бабочки».
Известный ирландский актер, лауреат двух «Золотых глобусов» и номинант на «Оскар» Колин Фаррелл также пришел на матч.
Кроме того, на игре присутствуют легендарный американский баскетболист, шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен, а также обладатель «Оскара» Леонардо ДиКаприо.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что на церемонии открытия игры звезда шоу-бизнеса Пэрис Хилтон торжественно установила на постамент официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года — Adidas Trionda.
Винченцо Монтелла
Маурисио Почеттино
Арда Гюлер
(Барыш Йылмаз)
10′
Барыш Йылмаз
(Оркун Кекчю)
31′
Каан Айхан
90+8′
Остон Трасти
(Себастиан Берхалтер)
3′
Себастиан Берхалтер
49′
23
Угурджан Чакыр
14
Абдюлкерим Бардакджы
15
Озан Кабак
13
Эрен Элмали
5
Салих Озджан
8
Арда Гюлер
2
Зеки Челик
84′
4
Чаглар Сеюнджю
24
Огуз Айдын
90′
18
Мерт Мюльдюр
21
Барыш Йылмаз
90′
17
Ирфан Кахветжи
6
Оркун Кекчю
88′
22
Каан Айхан
11
Кенан Йылдыз
84′
26
Джан Узун
1
Мэтт Тернер
6
Остон Трасти
14
Себастиан Берхалтер
19′
9
Рикардо Пепи
12
Майлз Робинсон
22
Марк Маккензи
23
Джо Скалли
77′
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
86′
17
Малик Тилльман
7
Джованни Рейна
76′
2
Сержиньо Дест
11
Брэнден Ааронсон
77′
26
Алекс Зендехас
21
Тимоти Веа
58′
10
Кристиан Пулишич
Главный судья
Мустафа Горбаль
(Алжир)
Боковой судья
Мокран Гурари
(Алжир)
Боковой судья
Аббес Зерхуни
(Алжир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти