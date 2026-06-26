Сборная Турции обыграла команду США в матче группового этапа ЧМ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сборная Турции обыграла команду США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча группы D прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Турции, в составе которой отличились Арда Гюлер (10-я минута), Барыш Йылмаз (31) и Каан Айхан (90+8). У команды США голы забили Остон Трасти (3) и Себастьян Берхалтер (49).
Забивший гол Гюлер (21 год 120 дней) стал самым молодым игроком в истории сборной Турции, отличившимся на чемпионате мира. Он превзошел достижение хавбека Эмре Белезоглу (21 год 275 дней), который забил мяч в матче против команды Коста-Рики на мировом первенстве 2002 года.
Сборная США (6 очков), ранее обеспечившая себе выход в плей-офф домашнего чемпионата мира с первого места, потерпела первое поражение на турнире. Команда Турции (3), которая после второго тура лишилась шансов на выход в плей-офф, выиграла первый матч на мировом первенстве 2026 года и осталась четвертой.
Сборная США в 1/16 финала встретится с командой Боснии и Герцеговины 1 июля в Сан-Франциско.
Винченцо Монтелла
Маурисио Почеттино
Арда Гюлер
(Барыш Йылмаз)
10′
Барыш Йылмаз
(Оркун Кекчю)
31′
Каан Айхан
90+8′
Остон Трасти
(Себастиан Берхалтер)
3′
Себастиан Берхалтер
49′
23
Угурджан Чакыр
14
Абдюлкерим Бардакджы
15
Озан Кабак
13
Эрен Элмали
5
Салих Озджан
8
Арда Гюлер
2
Зеки Челик
84′
4
Чаглар Сеюнджю
24
Огуз Айдын
90′
18
Мерт Мюльдюр
21
Барыш Йылмаз
90′
17
Ирфан Кахветжи
6
Оркун Кекчю
88′
22
Каан Айхан
11
Кенан Йылдыз
84′
26
Джан Узун
1
Мэтт Тернер
6
Остон Трасти
14
Себастиан Берхалтер
19′
9
Рикардо Пепи
12
Майлз Робинсон
22
Марк Маккензи
23
Джо Скалли
77′
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
86′
17
Малик Тилльман
7
Джованни Рейна
76′
2
Сержиньо Дест
11
Брэнден Ааронсон
77′
26
Алекс Зендехас
21
Тимоти Веа
58′
10
Кристиан Пулишич
Главный судья
Мустафа Горбаль
(Алжир)
Боковой судья
Мокран Гурари
(Алжир)
Боковой судья
Аббес Зерхуни
(Алжир)
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- Капитан команды
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