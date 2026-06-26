Сборная Турции обыграла команду США в матче группового этапа ЧМ

Сборная США (6 очков), ранее обеспечившая себе выход в плей-офф домашнего чемпионата мира с первого места, потерпела первое поражение на турнире. Команда Турции (3), которая после второго тура лишилась шансов на выход в плей-офф, выиграла первый матч на мировом первенстве 2026 года и осталась четвертой.