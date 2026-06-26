Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
3
:
США
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Австралия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Япония
1
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
1
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кюрасао
0
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
2
:
Германия
1
П1
X
П2

Сборная Австралии сыграла вничью с командой Парагвая

Сборная Австралии сыграла вничью с парагвайцами и вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча группы D прошла в Сан-Франциско и завершилась со счетом 0:0.

По итогам группового этапа сборная Парагвая заняла третье место в квартете, набрав 4 очка. Аналогичное количество баллов набрала команда Австралии, располагающаяся на втором месте, и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира.

Лидером группы стала команда США, набравшая 6 очков, в 1/16 финала мирового первенства она сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Команда Турции (3) после второго тура лишилась шансов на выход из группы.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Парагвай
0:0
Первый тайм: 0:0
Австралия
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
26.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium, 68827 зрителей
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Тони Попович
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
15
Густаво Гомес
14
Андрес Кубас
2
Густаво Веласкес
19
Хулио Энкисо
26
Алехандро Майдана
46′
11
Маурисиу
8
Диего Гомес
77′
90′
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
90′
16
Дамиан Бобадилья
3
Омар Альдерете
84′
13
Хосе Канале
21
Габриэль Авалос
67′
18
Алекс Арсе
Австралия
18
Патрик Бич
3
Алессандро Чиркати
25
Лукас Херрингтон
19
Гарри Суттар
5
Джордан Бос
16
Азиз Бехич
13
Эйден О`Нилл
8
Коннор Меткалф
17
Нестори Иранкунда
84′
24
Пол Окон-Энгстлер
22
Джэксон Ирвайн
46′
84′
26
Тете Енги
20
Кристиан Вольпато
58′
10
Айдин Хрустич
Статистика
Парагвай
Австралия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
12
Удары в створ
2
5
Угловые
1
3
Фолы
9
6
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти