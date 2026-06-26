Сборная Австралии сыграла вничью с командой Парагвая

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча группы D прошла в Сан-Франциско и завершилась со счетом 0:0.
По итогам группового этапа сборная Парагвая заняла третье место в квартете, набрав 4 очка. Аналогичное количество баллов набрала команда Австралии, располагающаяся на втором месте, и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира.
Лидером группы стала команда США, набравшая 6 очков, в 1/16 финала мирового первенства она сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Команда Турции (3) после второго тура лишилась шансов на выход из группы.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Густаво Альфаро
Тони Попович
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
15
Густаво Гомес
14
Андрес Кубас
2
Густаво Веласкес
19
Хулио Энкисо
26
Алехандро Майдана
46′
11
Маурисиу
8
Диего Гомес
77′
90′
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
90′
16
Дамиан Бобадилья
3
Омар Альдерете
84′
13
Хосе Канале
21
Габриэль Авалос
67′
18
Алекс Арсе
18
Патрик Бич
3
Алессандро Чиркати
25
Лукас Херрингтон
19
Гарри Суттар
5
Джордан Бос
16
Азиз Бехич
13
Эйден О`Нилл
8
Коннор Меткалф
17
Нестори Иранкунда
84′
24
Пол Окон-Энгстлер
22
Джэксон Ирвайн
46′
84′
26
Тете Енги
20
Кристиан Вольпато
58′
10
Айдин Хрустич
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти