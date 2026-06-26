Генсек РФС — о бразильцах из «Зенита» на ЧМ-2026: «Одно дело — небольшая страна, другое — футбольный гигант»

— Всего на ЧМ за разные сборные играет 12 футболистов из клубов РПЛ. Это демонстрирует интерес к нашему чемпионату и подтверждает его уровень. Чем больше легионеров, выступающих в России, получают вызовы в сборные своих стран, особенно в сборные — участницы чемпионата мира, тем лучше. Одно дело — небольшая футбольная страна, и другое — футбольный гигант, который может выбирать практически любого игрока из любого чемпионата мира. Когда такая сборная приглашает игроков из чемпионата России, это, на мой взгляд, важный и позитивный показатель, — заявил Митрофанов в интервью РБК Спорт.