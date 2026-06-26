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Генсек РФС — о бразильцах из «Зенита» на ЧМ-2026: «Одно дело — небольшая страна, другое — футбольный гигант»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об участии футболистов из российской Премьер-лиги в чемпионате мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.

Источник: Getty Images

В частности, за сборную Бразилии на ЧМ-2026 выступают два игрока петербургского «Зенита» — Дуглас Сантос и Луис Энрике.

— Сейчас два игрока из чемпионата России выступают за сборную Бразилии на ЧМ. Это важно для российского футбола?

— Всего на ЧМ за разные сборные играет 12 футболистов из клубов РПЛ. Это демонстрирует интерес к нашему чемпионату и подтверждает его уровень. Чем больше легионеров, выступающих в России, получают вызовы в сборные своих стран, особенно в сборные — участницы чемпионата мира, тем лучше. Одно дело — небольшая футбольная страна, и другое — футбольный гигант, который может выбирать практически любого игрока из любого чемпионата мира. Когда такая сборная приглашает игроков из чемпионата России, это, на мой взгляд, важный и позитивный показатель, — заявил Митрофанов в интервью РБК Спорт.

Ранее сборная Бразилии заняла 1-е место в группе С и вышла в плей-офф ЧМ-2026.

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