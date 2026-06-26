ESPN узнал, что Месси начнет матч ЧМ с Иорданией на скамейке запасных

Месси является лучшим бомбардиром чемпионата мира. На его счету хет-трик в матче с Алжиром (3:0) и дубль в игре с Австрией (2:0). На данный момент на счету аргентинца 18 голов на чемпионатах мира, что является абсолютным рекордом.