ESPN узнал, что Месси начнет матч ЧМ с Иорданией на скамейке запасных

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оставит Лионеля Месси на скамейке запасных в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Иордании, сообщает ESPN.
Матч Аргентина — Иордания состоится 28 июня в Далласе (штат Техас, США) и начнется в 5:00 мск.
Скалони намерен дать игровое время тем, кто ранее провел на поле меньше времени, и дать отдохнуть ключевым игрокам.
В стартовом составе, как ожидается, выйдут форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес и его коллега по амплуа Хулиан Альварес (мадридский «Атлетико»).
Также сообщается, что место в воротах займет основной голкипер Эмилиано Мартинес, выступающий за «Астон Виллу».
Месси является лучшим бомбардиром чемпионата мира. На его счету хет-трик в матче с Алжиром (3:0) и дубль в игре с Австрией (2:0). На данный момент на счету аргентинца 18 голов на чемпионатах мира, что является абсолютным рекордом.
Аргентина досрочно вышла в плей-офф — у сборной шесть очков после двух матчей в группе J. Австрия и Алжир набрали по три очка, у Иордании — ноль очков.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Действующим чемпионом является сборная Аргентины.