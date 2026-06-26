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Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на ЧМ с 1954 года

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Обладатель «Золотого мяча» француз Усман Дембеле забил три гола в первом тайме матча против норвежцев и стал автором самого быстрого хет-трика с момента старта матча чемпионата мира по футболу с 1954 года.

Источник: AP 2024

Встреча группы I проходит в Бостоне. После первого тайма счет 3:1. Дембеле отличился на 7, 20 и 32-й минутах.

Как сообщает Opta, Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три гола в ворота команды Чехословакии к 24-й минуте. Французу же потребовалось 32 минуты. Также, по информации Squawka, Дембеле стал первым игроком за 32 года, оформившим хет-трик в первом тайме матча мундиаля.

Хет-трик Дембеле стал третьим на текущем турнире. Ранее аргентинец Лионель Месси забил три мяча в матче против сборной Алжира (3:0), а канадец Джонатан Дэвид отметился тремя голами в игре против катарцев (6:0).

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