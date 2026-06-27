Франция поиздевалась над вторым составом Норвегии. Дембеле — в огне!

Это самый быстрый хет-трик на ЧМ за последние 72 года: оперативнее Усмана три гола забивал только австриец Эрих Пробст — за 24 минуты в 1954 году. Меньше чем за тайм Дембеле включился в гонку лучших бомбардиров турнира. А заодно в очередной раз доказал: такой атаки, как у Франции, и близко нет ни у одной сборной этим летом. Самое страшное, что на сто процентов в групповом этапе Дешам ее пока и близко не задействовал.