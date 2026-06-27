Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Египет
1
:
Иран
1
Все коэффициенты
П1
4.58
X
1.80
П2
6.25
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Новая Зеландия
0
:
Бельгия
3
Все коэффициенты
П1
89.00
X
25.00
П2
1.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кабо-Верде
0
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Франция
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Сенегал
5
:
Ирак
0
П1
X
П2

Франция поиздевалась над вторым составом Норвегии. Дембеле — в огне!

Ждем плей-офф, где команда Дешама еще не знает своего соперника.

Источник: Reuters

Как же жаль, что Франция и Норвегия встретились только в третьем туре, когда интрига во многих группах уже погасла — вместе с мотивацией тех, кто уже решил вопрос с попаданием в плей-офф.

Франция и Норвегия с двумя победами возглавляли этот список, поэтому вместо противостояния главного фаворита с новичком ЧМ, от которого изначально ждали прорыва, и персональной дуэли Килиана Мбаппе с Эрлингом Холланом, мы получили полутоварищеский матч, где мало что решалось.

Спасибо Франции, сделавшей лишь косметические изменения в составе (Салиба, например, не вышел из-за микроповреждения). При этом сохранившей убийственную атаку. Мбаппе, Олисе, Дембеле, Дуэ — все на месте. Главная и очень грустная потеря — Дидье Дешам. Три дня назад он покинул расположение команды из-за смерти мамы, вернулся во Францию, чтобы присутствовать на похоронах, и пропустил игру с Норвегией. Обязанности главного тренера исполнял Ги Стефан.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа I, 26.06.2026, 22:00
Норвегия
1
Франция
4

Столе Сольбаккен после второго тура справедливо посчитал миссию выполненной (имеет право) и в заключительном матче группы выставил полностью второй состав. 10 изменений по сравнению с игрой против Сенегала! Без Эдегора, Серлота, Нусы, Рюэрсона и, конечно, Холанна. Зато с Уэрнесом, ставшим единственным, кто выходил в старте во всех матчах группы. В общем, за час до стартового свистка Франция стала мегафаворитом — и чудом не повела уже на 22-й секунде: Мбаппе был очень близок к пятому голу на этом чемпионате мира, но засадил в перекладину.

Сельвика, подменявшего в воротах Нюланна, было просто жалко. Франция врубила мощнейший прессинг и поначалу чуть ли не в каждой атаке страшно расстреливала кипера «Уотфорда». Особенно проседал левый фланг: именно оттуда приложился Килиан, а Дембеле отличился трижды уже к 32-й минуте.

Это самый быстрый хет-трик на ЧМ за последние 72 года: оперативнее Усмана три гола забивал только австриец Эрих Пробст — за 24 минуты в 1954 году. Меньше чем за тайм Дембеле включился в гонку лучших бомбардиров турнира. А заодно в очередной раз доказал: такой атаки, как у Франции, и близко нет ни у одной сборной этим летом. Самое страшное, что на сто процентов в групповом этапе Дешам ее пока и близко не задействовал.

Конечно, отчасти повезло, что Норвегия, несмотря на тотальную разницу в классе, не отсиживалась в обороне: да, контролировать мяч и выходить из обороны было сложновато, впереди тоже многое не получалось. Но моменты были — и один из них реализовал Осгор. Именно хавбек «Рейнджерс» прошил Меньяна и ненадолго вернул интригу. Хотя бы в теории — потому что по факту, конечно, победа Франции после публикации составов не вызывала никаких сомнений.

Но отсутствием мотивации тоже можно было пользоваться. У Франции, естественно, никто не собирался убиваться, охраняя преимущество в счете, поэтому шансы у норвежцев периодически возникали. Например, что мешало в начале второго тайма снова сократить отставание? Оскар Бобб роскошно разобрался в штрафной, заставил сфолить Эрнандеса и заработал железную «точку»! Забивай и возвращай интригу. А вместо этого мы увидели спасение Меньяна: Ларсен пробил в угол, но не сильно и на удобной высоте.

При 3:2 команды заиграли бы повеселее, но, сохранив отрыв в два гола, Франция действовала очень спокойно и уверенно. Без лишних нервов, в свое удовольствие. И даже такого эконом-режима хватило, чтобы все контролировать — и под конец легко забить четвертый. Впрочем, и Норвегия не то чтобы психовала — уверен, там изначально понимали, чем все завершится.

Так что последние полчаса окончательно превратились в отрезок, когда каждая сборная прокачивала свои сильные стороны, сыгранность (а норвежские дублеры еще и элементарно набирались опыта на таком уровне) и готовилась к 1/16 финала.

Там банду Сольбаккена (только уже первый состав) ждет Кот-Д`Ивуар. А вот Франция еще не знает соперника. Им станет одна из команд с третьего места в своей группе — и почти наверняка это будет Швеция. Но уже сейчас очевидно: на этой стадии монстры Дидье Дешама будут мегафаворитами. Но вот в ⅛ финала они, вероятнее всего, встретятся с Германией — и именно эта заруба станет первой серьезной проверкой французов на чемпионате мира.

Леонид Волотко