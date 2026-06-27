Франция поиздевалась над вторым составом Норвегии. Дембеле — в огне!

Как же жаль, что Франция и Норвегия встретились только в третьем туре, когда интрига во многих группах уже погасла — вместе с мотивацией тех, кто уже решил вопрос с попаданием в плей-офф.
Франция и Норвегия с двумя победами возглавляли этот список, поэтому вместо противостояния главного фаворита с новичком ЧМ, от которого изначально ждали прорыва, и персональной дуэли Килиана Мбаппе с Эрлингом Холланом, мы получили полутоварищеский матч, где мало что решалось.
Спасибо Франции, сделавшей лишь косметические изменения в составе (Салиба, например, не вышел из-за микроповреждения). При этом сохранившей убийственную атаку. Мбаппе, Олисе, Дембеле, Дуэ — все на месте. Главная и очень грустная потеря — Дидье Дешам. Три дня назад он покинул расположение команды из-за смерти мамы, вернулся во Францию, чтобы присутствовать на похоронах, и пропустил игру с Норвегией. Обязанности главного тренера исполнял Ги Стефан.
Столе Сольбаккен после второго тура справедливо посчитал миссию выполненной (имеет право) и в заключительном матче группы выставил полностью второй состав. 10 изменений по сравнению с игрой против Сенегала! Без Эдегора, Серлота, Нусы, Рюэрсона и, конечно, Холанна. Зато с Уэрнесом, ставшим единственным, кто выходил в старте во всех матчах группы. В общем, за час до стартового свистка Франция стала мегафаворитом — и чудом не повела уже на 22-й секунде: Мбаппе был очень близок к пятому голу на этом чемпионате мира, но засадил в перекладину.
Сельвика, подменявшего в воротах Нюланна, было просто жалко. Франция врубила мощнейший прессинг и поначалу чуть ли не в каждой атаке страшно расстреливала кипера «Уотфорда». Особенно проседал левый фланг: именно оттуда приложился Килиан, а Дембеле отличился трижды уже к 32-й минуте.
Это самый быстрый хет-трик на ЧМ за последние 72 года: оперативнее Усмана три гола забивал только австриец Эрих Пробст — за 24 минуты в 1954 году. Меньше чем за тайм Дембеле включился в гонку лучших бомбардиров турнира. А заодно в очередной раз доказал: такой атаки, как у Франции, и близко нет ни у одной сборной этим летом. Самое страшное, что на сто процентов в групповом этапе Дешам ее пока и близко не задействовал.
Конечно, отчасти повезло, что Норвегия, несмотря на тотальную разницу в классе, не отсиживалась в обороне: да, контролировать мяч и выходить из обороны было сложновато, впереди тоже многое не получалось. Но моменты были — и один из них реализовал Осгор. Именно хавбек «Рейнджерс» прошил Меньяна и ненадолго вернул интригу. Хотя бы в теории — потому что по факту, конечно, победа Франции после публикации составов не вызывала никаких сомнений.
Но отсутствием мотивации тоже можно было пользоваться. У Франции, естественно, никто не собирался убиваться, охраняя преимущество в счете, поэтому шансы у норвежцев периодически возникали. Например, что мешало в начале второго тайма снова сократить отставание? Оскар Бобб роскошно разобрался в штрафной, заставил сфолить Эрнандеса и заработал железную «точку»! Забивай и возвращай интригу. А вместо этого мы увидели спасение Меньяна: Ларсен пробил в угол, но не сильно и на удобной высоте.
При 3:2 команды заиграли бы повеселее, но, сохранив отрыв в два гола, Франция действовала очень спокойно и уверенно. Без лишних нервов, в свое удовольствие. И даже такого эконом-режима хватило, чтобы все контролировать — и под конец легко забить четвертый. Впрочем, и Норвегия не то чтобы психовала — уверен, там изначально понимали, чем все завершится.
Так что последние полчаса окончательно превратились в отрезок, когда каждая сборная прокачивала свои сильные стороны, сыгранность (а норвежские дублеры еще и элементарно набирались опыта на таком уровне) и готовилась к 1/16 финала.
Там банду Сольбаккена (только уже первый состав) ждет Кот-Д`Ивуар. А вот Франция еще не знает соперника. Им станет одна из команд с третьего места в своей группе — и почти наверняка это будет Швеция. Но уже сейчас очевидно: на этой стадии монстры Дидье Дешама будут мегафаворитами. Но вот в ⅛ финала они, вероятнее всего, встретятся с Германией — и именно эта заруба станет первой серьезной проверкой французов на чемпионате мира.
Леонид Волотко